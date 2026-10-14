台中漢神洲際妙齡女倒臥戶外廣場 無生命跡象救護車急送醫

台中市消防局在今天中午12時許獲報，漢神洲際購物廣場外，有名女子倒臥戶外廣場的地面，救護車到場時，女子身上無明顯外傷，但已無生命跡象，緊急送往台中慈濟醫院急救，女子為何會倒臥該處，無生命跡象，將由轄區警方後續釐清。

台中市消防局在今天中午12時57分許獲報，漢神洲際購物廣場，有救護案件，經派遣四平、博館分隊2車4人到場，發現一名年約20多歲女子倒臥廣場，無明顯外傷，但已無生命跡象，後續送往台中慈濟醫院急救，詳細原因待警方調查釐清。

台中漢神洲際購物廣場在2026年4月10日正式開幕，基地緊鄰台中洲際棒球場與洲際迷你蛋、台74號快速道路，擁有6.6萬坪規模，集結逾500家品牌進駐，其中約150家為全台首家、台中獨家或旗艦店型，開幕時業者估計湧入5萬人，屬於台中市北屯區的指標型百貨商場。