休旅車試圖渡荖濃溪深陷泥淖 六龜警出動四輪傳動車拉回脫困

高雄市六龜區高133線河床前天發生一起受困意外，一名吳姓民眾駕駛休旅車行經高133線4K處的荖濃溪河床時，因不熟悉路況且低估河床的泥濘程度，嘗試駕車渡溪卻導致車輛前輪深陷溪底，轄區警方獲報後出動四輪傳動巡邏車繫上鋼索將其順利拖離泥地，助車主平安脫困。

六龜警分局表示，荖濃派出所於10月12日下午3時40分許接獲民眾報案，指稱有車輛受困在荖濃溪河床，報案人吳姓民眾當時駕車行經高133線4K處，誤以為車輛性能足以順利通過，便逕自嘗試開車渡溪，不料河床泥濘不堪濕滑，車輛前輪隨即陷入泥淖中動彈不得，讓人在荒野中孤立無援。

荖濃派出所長江保成獲報後，立即率領警員方郁文、曾仲毅趕赴現場協助，為防止受困車輛持續下陷或衍生二次意外，員警評估現場狀況後，當機立斷決定出動派出所的四輪傳動巡邏車，並將鋼索繫在受困休旅車後方進行拉拔。在警方合力搶救下，該輛休旅車終於順利脫困，重回平穩路面，車主對於警方的高效率與熱心協助深表感激。

六龜警方藉此呼籲，民眾行經河床、溪谷或未鋪裝路面時，務必提高警覺，切勿貿然涉水，也不要過度自信車輛性能而盲目駛入不明泥濘路段，以免發生危險，駕駛人若在山區遇有突發狀況或生命財產遭受威脅，請立即撥打110報案，警方將第一時間全力提供協助。

休旅車受困溪床泥濘，車輪無法脫困動彈不得。圖／六龜警分局提供