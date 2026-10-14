影／逆向騎機車撞倒斑馬線上女童 三重阿北竟肇逃落跑

新北市三重區1名10歲女童昨天傍晚在斑馬線上奔跑過馬路，被機車撞倒受傷送醫，騎士也跌倒但起身後竟直接逃離現場，警方查出疑為61歲男子，將通知到案依公共危險罪嫌偵辦並告發肇事逃逸、未禮讓行人等違規、吊銷駕照。

女童昨天傍晚近6時在三重區三民街的斑馬線上，奔跑越過停靠路旁1輛公車的車頭要到馬路對面，被1輛與公車同向的機車撞倒。機車為了繞過公車前行，跨越道路中線逆向行駛，且視線被公車遮擋而撞上突然跑步衝出的女童，雙雙倒地。

但機車騎士看了一下女童狀況後，未等候警方到場處理，便直接騎車離去。女童四肢輕微擦挫傷，被救護車送醫包紮檢查暫無大礙，警方調閱監視器查出涉嫌肇逃騎士疑為61歲李姓男子，將通知到案說明。

全案將朝公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，另將依道路交通管理處罰條例告發肇事致人受傷逃逸，可處3千元以上9千元以下罰鍰並吊銷駕照，未禮讓行人導致受傷可處1萬8千元以上3萬6千元以下罰鍰。

新北市三重區1名10歲女童昨天傍晚在斑馬線上奔跑過馬路，被機車撞倒受傷送醫，騎士也跌倒但起身後竟直接逃離現場，警方查出疑為61歲男子，將通知到案依公共危險罪嫌偵辦並告發肇事逃逸、未禮讓行人等違規、吊銷駕照。記者林昭彰／翻攝