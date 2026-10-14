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影／傻眼！阿伯騎車自摔反咬好心人撞他 男急求影片自清…警方說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里有民眾昨晚看見有阿伯騎車自摔，好心協助摔車阿伯送醫，不料卻被阿伯反咬是被他撞，急得他上網求影片自清，所幸有熱心人士提供影片，他雖鬆了口氣，卻也讓他相當感嘆；警方今也表示，經調閱相關影像，研判為自摔事故。

陳姓民眾昨晚在各個埔里臉書社團貼文求助，盼大家幫忙提供當晚（13日）8時50分至9時，中山路三段崎下往愛蘭交流道方向的行車記錄器畫面，因他在該路段遇見前方阿伯自摔，好心下車幫忙撥打119，結果阿伯竟然反咬是我撞他！

該貼文一出引發討論，不少人直呼「以後別好心幫忙了」、「以後要裝行車紀錄器」、「告他誣告吧」等；該民眾之後也更新貼文，指已有熱心民眾提供影片讓他證明清白，也大嘆「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」，此事讓他有深刻的體驗。

針對該起交通事故，埔里警分局今表示，昨晚8時58分許獲報中山路三段有機車事故，當下立即派員到場處理，受傷的65歲劉姓騎士由救護車送醫救治，後續調閱相關影像過濾佐證，初步研判為劉男自行摔車，肇事責任仍待調查釐清。

警方也提醒，民眾行車時務必注意安全，若發生事故應保持冷靜，配合警方調查，並以客觀事證釐清責任。如有疑義，後續可循合法途徑提出主張，以免衍生不必要的爭議。

南投埔里有民眾看見阿伯騎車自摔，好心協助阿伯送醫，卻被阿伯反咬是被他撞，急得他上網求影片自清。圖／翻攝自臉書社團「埔里人」
南投埔里有民眾看見阿伯騎車自摔，好心協助阿伯送醫，卻被阿伯反咬是被他撞，急得他上網求影片自清。圖／翻攝自臉書社團「埔里人」

南投埔里有民眾看見阿伯騎車自摔，好心協助阿伯送醫，卻被阿伯反咬是被他撞，急得他上網求影片自清。圖／翻攝自臉書社團「埔里人」
南投埔里有民眾看見阿伯騎車自摔，好心協助阿伯送醫，卻被阿伯反咬是被他撞，急得他上網求影片自清。圖／翻攝自臉書社團「埔里人」

自摔 影片 南投 埔里

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