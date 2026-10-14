終於道歉 沙鹿男攤商對女攤商潑菱角他今天親向對方道歉

台中市沙鹿區一名男子攤商日前向一名女攤商攤位灑菱角大罵，他自拍影片上網反被許多網友大罵，要求他向女攤商道歉；台中市食安處昨天到他攤位稽查，男攤商今天當面向女攤商道歉說，對於此次事件造成當事人的極大困擾與傷害，及引發社會各界的負面關注、耗費社會資源，他深感抱歉與自責。

男攤商今天在臉書貼出他向女攤商道歉照片，並發表公開致歉聲明表示，針對近日他在市場發生的不當粗暴行為，他已於今日親自向當事人女攤商表達最深切的歉意，也感謝女攤商的寬容大度。

他說對於此次事件造成當事人的極大困擾與傷害，及引發社會各界的負面關注、耗費社會資源，他深感抱歉與自責。這段時間，他認真反省自己在溝通與處事上的嚴重不足。往後面臨任何問題，他絕對會以此為戒，以理性、尊重、法治的態度妥善處理，絕不再犯。

他感謝社會各界的批評與監督，自己會虛心接受大家的譴責與教訓，並以實際行動持續改進、約束自身言行。最後，再次向當事人及所有受到影響、感到不適的社會大眾，致上最誠摯的歉意。

台中市有市場攤位疑消費糾紛，民眾錄影上網畫面引起眾怒，網友說男子對女攤商辱罵，女攤商不斷求情沒用，男子還拿一袋菱角灑在攤位上，台中市大雅警分局表示，已受理被害人報案，朝妨害自由、恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌偵辦中。男攤商灑菱角行為引起許多網友和沙鹿在地居民不滿，最強菜農林佳新更具名向台中市府檢舉該男攤商的食安等問題。

台中沙鹿一名男子攤商日前向女攤商攤位灑菱角大罵，台中市食安處昨天到他攤位稽查。圖／台中市府提供