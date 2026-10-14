實戰防救災能量獲肯定 新北市替代役勇奪全國競賽亞軍

為提升替代役役男在突發災害中的緊急應變能力，內政部自2025年度起規劃辦理替代役防救災協作訓練競賽。新北市日前調派10名替代役現役役男組隊參賽，在全國23支縣市精銳隊伍中脫穎而出，勇奪「全國亞軍」殊榮。

此次競賽場地透過模擬戶外災害情境，全面考核役男的實務經驗、團隊協作與應變判斷力。新北市參賽團隊在模擬高壓環境下，分工合作落實各項專業應變，涵蓋簡易醫療、避難引導、收容所營運及物資發放等全方位防救災任務，展現極高的專業素養與默契。

新北市民政局長林耀長表示，面對極端氣候與突發災害，替代役役男不僅是平日機關的輔助人力，更是災害發生時地方政府極為重要的防救災協作力量。為強化全社會防衛韌性與地方民防動員能量，新北市政府前於8月11日至13日舉行「2026年城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，召集462名現役及備役役男投入，採混合編組深度參與兵棋推演與實兵演練。

此外，本年度亦針對備役役男實施初級救護員（EMT-1）繼續教育、實彈射擊、防災救護及治安維護等訓練，累計逾7千人次參與。

民政局強調，本次役男勇奪全國亞軍，充分展現平日防救災訓練的實質成效。未來將持續深化相關演練，全面提升地方整體防災韌性，守護市民安全。

新北市替代役團隊榮獲內政部替代役驗證型戶外訓練競賽亞軍於市政會議獻。圖／新北市民政局提供

新北市替代役團隊參加驗證型戶外訓練競賽EMT-1標準包紮、交通指揮引導、物資搬運及發放課目。圖／新北市民政局提供

新北市替代役團隊參加驗證型戶外訓練競賽EMT-1標準包紮、交通指揮引導、物資搬運及發放課目。圖／新北市民政局提供