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實戰防救災能量獲肯定 新北市替代役勇奪全國競賽亞軍
為提升替代役役男在突發災害中的緊急應變能力，內政部自2025年度起規劃辦理替代役防救災協作訓練競賽。新北市日前調派10名替代役現役役男組隊參賽，在全國23支縣市精銳隊伍中脫穎而出，勇奪「全國亞軍」殊榮。
此次競賽場地透過模擬戶外災害情境，全面考核役男的實務經驗、團隊協作與應變判斷力。新北市參賽團隊在模擬高壓環境下，分工合作落實各項專業應變，涵蓋簡易醫療、避難引導、收容所營運及物資發放等全方位防救災任務，展現極高的專業素養與默契。
新北市民政局長林耀長表示，面對極端氣候與突發災害，替代役役男不僅是平日機關的輔助人力，更是災害發生時地方政府極為重要的防救災協作力量。為強化全社會防衛韌性與地方民防動員能量，新北市政府前於8月11日至13日舉行「2026年城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，召集462名現役及備役役男投入，採混合編組深度參與兵棋推演與實兵演練。
此外，本年度亦針對備役役男實施初級救護員（EMT-1）繼續教育、實彈射擊、防災救護及治安維護等訓練，累計逾7千人次參與。
民政局強調，本次役男勇奪全國亞軍，充分展現平日防救災訓練的實質成效。未來將持續深化相關演練，全面提升地方整體防災韌性，守護市民安全。
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