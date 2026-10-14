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台南永康轎車疑迴轉擦撞2機車 老翁OHCA救回女鎖骨變形

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區今早發生重大交通事故，1輛轎車疑迴轉時擦撞到2輛機車，2名騎士重擊倒地，其中80歲老翁到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救及時搶救成功，另名女子左鎖骨變形，意識清楚，詳細原因及肇事責任歸屬，警方釐清中。

事故發生在今早約7時45分，警初步調查，1輛轎車行經台1線永康區中正北路迴轉時，不明原因與2輛行經的機車擦撞，80歲騎士及另名28歲女騎士雙雙跌落地面，轎車車頭凹陷零件散落，現場發生巨大聲響，嚇壞用路人。

台南市消防局獲報後，緊急調派3車6人由鹽行小隊長指揮前往搶救，當時老翁已無呼吸心跳（OHCA），另名年約28歲女騎士意識清楚，但左鎖骨變形，雙雙緊急送往奇美醫院救治。幸老翁經急診醫療團隊搶救後巳恢復心跳，持續住院治療中。

台南市永康區今早發生轎車迴轉時擦撞2輛機車，老翁OHCA救回，另名女鎖骨變形，雙雙送醫急救。記者謝進盛／翻攝
台南市永康區今早發生轎車迴轉時擦撞2輛機車，老翁OHCA救回，另名女鎖骨變形，雙雙送醫急救。記者謝進盛／翻攝

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