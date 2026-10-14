北投競選布條破壞案達10件 警呼籲：理性倡議避免觸法

九合一選舉將至，台北市北投區選前已發生民眾破壞、塗鴉參選人競選布條案達10件，受害者橫跨各政黨，包含里長、市議員、市長候選人，涉案者則皆為政治立場不同的民眾，警方介入陸續依違反公職人員選舉罷免法及刑法毀損罪嫌送辦，轄區北投分局今特別呼籲，選民應循正當管道表達意見，以免觸法。

據悉，遭破壞的包含台北市長候選人沈伯洋與台北市議員陳慈慧的競選布條，陳10月7日上午接獲轄區奇岩派出所警方通知後，完成報案並製作筆錄，也在臉書上發文表示，選舉是不同理念、不同主張接受人民檢驗的過程，有意見可以辯論、有不同立場可以競爭，但不應透過破壞競選物品來表達。

警方指出，類似案件發生在北投區，從今年初至今已達10件之多，類似行為包含破壞、塗鴉布條，皆涉嫌違法選罷法及毀損罪，詢後陸續依法送辦。

公職人員選舉罷免法第98條第1項規定，以強暴、脅迫或其他非法的方法妨害他人競選或使他人放棄競選者，處5年以下有期徒刑。刑法第354條則規定，毀棄、損壞他人物品或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

警方呼籲，選舉是公共意見競逐，民眾應透過投票、公開辯論、陳情或合法集會等方式表達意見，切勿塗寫、撕毀、破壞他人競選文宣，或以暴力、脅迫等方式干擾他人競選，若發現競選物遭破壞或有暴力介選情形，應立即通報警方到場處理，警方將持續積極巡視轄內競選布條懸掛完整，維護理性、安全的選舉環境。