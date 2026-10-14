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豐原男騎士騎車撞道路右側護欄落水不治 警調查無酒駕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區角潭路今天早上4點多發生車禍，男子騎機車撞到道路右側護欄後落水，機車停在路面，消防隊員搜溺找到人，送醫急救不治，警方查出男騎士無酒駕，肇事原因仍調查中。

豐原警分局表示，今天早上4時30分接獲報案指稱，豐原區角潭路二段發生交通事故，立即派員到場處理。警方到場了解，37歲王姓男子騎機車，沿角潭路二段往國豐路二段方向行駛，行經事故地點時，碰撞道路右側護欄後，機車倒地，騎士落水。救護人員隨後於溝圳內發現王男，立即將其送醫急救，惟仍宣告不治。

經查，騎士無酒駕情形，詳細肇事原因及責任歸屬，將由交通警察大隊進一步調查、分析釐清。豐原交通分隊長林文斌呼籲，清晨時段天色昏暗，行車視線較差，駕駛人應提高警覺、注意路況，並依道路環境適當減速，遵守交通規則，確保行車安全。

台中市豐原區角潭路二段今天早上4點多發生交通事故，男騎士撞護欄後落水，急救不治。圖／警方提供
台中市豐原區角潭路二段今天早上4點多發生交通事故，男騎士撞護欄後落水，急救不治。圖／警方提供

台中市豐原區角潭路二段今天早上4點多發生交通事故，男騎士撞護欄後落水，急救不治。圖／警方提供
台中市豐原區角潭路二段今天早上4點多發生交通事故，男騎士撞護欄後落水，急救不治。圖／警方提供

豐原 騎士 台中市 車禍

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