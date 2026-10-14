凌晨視線不良！中和汽車追撞YouBike 騎士頭部重創搶救不治

新北市中和區今天凌晨發生一起死亡車禍。王姓男子開車前往市場途中，行經中山路三段時，疑因深夜視線不佳，不慎從後方追撞前方的楊姓自行車騎士。撞擊力道猛烈，導致楊姓騎士頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。警方現場實施酒測與毒品快篩，均呈陰性反應，全案訊後依過失致死罪嫌將王男移送新北地檢署偵辦。

據了解，事故發生於 14 日凌晨 4 時許，王男（29歲）當時駕駛自小客車，沿中和區中山路三段往員山路方向直行，楊男（48歲）則騎乘 YouBike 同向行駛於前方。王男疑因視線模糊未及時察覺前方車輛，導致追撞發生。現場撞擊力道巨大，自行車零件卡在轎車車頭，轎車前擋風玻璃亦嚴重碎裂。

員警及消防救護人員接獲報案後迅速抵達現場，發現楊男頭部受創、現場已無呼吸心跳（OHCA），緊急送往雙和醫院搶救，最終仍不幸因傷勢過重宣告不治。

中和警分局交通分隊與鑑識小組隨即完成現場測繪、採證與相關卷證建檔。警方對肇事王男進行酒測及唾液毒品快篩，呼氣酒精濃度為零，快篩結果亦為陰性，初步排除酒駕與毒駕可能。警方訊後已將王男依過失致死罪移送新北地檢署，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。

新北市王姓男子今天凌晨駕車沿中和區中山路三段往員山路方向直行，不慎撞上同行直行騎YouBike楊姓男子，因撞擊力道猛烈，導致楊男送醫搶仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

新北市王姓男子今天凌晨駕車沿中和區中山路三段往員山路方向直行，不慎撞上同行直行騎YouBike楊姓男子，因撞擊力道猛烈，導致楊男送醫搶仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝