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凌晨視線不良！中和汽車追撞YouBike 騎士頭部重創搶救不治
新北市中和區今天凌晨發生一起死亡車禍。王姓男子開車前往市場途中，行經中山路三段時，疑因深夜視線不佳，不慎從後方追撞前方的楊姓自行車騎士。撞擊力道猛烈，導致楊姓騎士頭部重創，送醫搶救後仍宣告不治。警方現場實施酒測與毒品快篩，均呈陰性反應，全案訊後依過失致死罪嫌將王男移送新北地檢署偵辦。
據了解，事故發生於 14 日凌晨 4 時許，王男（29歲）當時駕駛自小客車，沿中和區中山路三段往員山路方向直行，楊男（48歲）則騎乘 YouBike 同向行駛於前方。王男疑因視線模糊未及時察覺前方車輛，導致追撞發生。現場撞擊力道巨大，自行車零件卡在轎車車頭，轎車前擋風玻璃亦嚴重碎裂。
員警及消防救護人員接獲報案後迅速抵達現場，發現楊男頭部受創、現場已無呼吸心跳（OHCA），緊急送往雙和醫院搶救，最終仍不幸因傷勢過重宣告不治。
中和警分局交通分隊與鑑識小組隨即完成現場測繪、採證與相關卷證建檔。警方對肇事王男進行酒測及唾液毒品快篩，呼氣酒精濃度為零，快篩結果亦為陰性，初步排除酒駕與毒駕可能。警方訊後已將王男依過失致死罪移送新北地檢署，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。
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