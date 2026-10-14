台中南屯男子深夜社區頂樓墜落不治 今報檢察官相驗釐清

台中市南屯區文心一路一處社區昨日深夜發生男子墜落事件，年約50多歲男子被發現後，由119救護人員送往林新醫院急救，仍宣告不治。警方調閱監視器並勘查現場，暫無發現外力介入證據，詳細死因今天已報請台中地檢署檢察官相驗釐清。

台中市消防局在昨晚11時34分許接獲民眾報案，一名男子墜落社區地面，救護車到場時，男子已無生命跡象，送往林新醫院急救後仍不治。

警方與鑑識人員到場採證，調閱周邊監視器影像，初步調查，死者與家人同住在該社區，近日受身心狀況困擾，暫無發現外力介入的跡象，全案今已報請檢察官相驗，釐清案發經過與死因。

警方呼籲，民眾若遭遇身心困擾或情緒低落，請勿獨自承受，可主動向親友傾訴或尋求專業協助，身邊親友若出現異狀，也應多加關懷陪伴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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