豐原男騎士疑落水漂流2公里多 消防搶救上岸送醫急救不治

台中市豐原區角潭路二段今天清晨發生機車騎士落水案，消防隊員下溝，沿溝搜尋在二公里多外找到人，搶救男騎士上岸，送醫急救仍不治，騎士落水原因由警方調查中。

台中市消防局今天清晨4時36分獲報，豐原區角潭路二段搜溺災害搶救案，派遣第一大隊及豐原、豐南、潭子分隊、葫蘆墩高級救護隊前往搶救，共出動消防車6輛、救護車2輛、消防人員23名、義消7名，由第一大隊副大隊長陳岱宏擔任指揮官。

據報1名機車騎士疑似掉落圳溝，現場只發現機車，後續有民眾報案表示騎士遭水流帶往下游。立即加派潭子分隊前往下游攔截，早上5時2分於下游圳溝發現傷患，以低索救助搭配籃式擔架，5時27分將傷患救援至路面安全處。

現場傷患為30歲男子、OHCA，由消防局救護車送往衛福部豐原醫院救治，後續經院方宣告急救無效死亡。

台中市豐原區角潭路二段今天清晨發生機車騎士落水案，消防隊員下溝搶救送醫。圖／台中市消防局提供