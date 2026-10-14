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台南移工涉虐犬 證實冰箱藏狗肉！議員批市府錯過追查黃金期
台南安南區某外籍移工宿舍七月傳出殺犬吃肉疑雲，市府人員和議員前往勘查，市府當時稱初判冰箱肉品為雞、豬肉等，然而議員昨爆出，後來檢驗結果是狗肉，市府錯失黃金追查時間，應追查是否涉及屠宰、販售等行為。
農業局動保處長方川和說明，七月七日發布初步訊息，是針對當天現場了解的狀況進行說明，而基因比序等專業檢驗需三至四周，在七月廿八日收到正式檢驗報告後即送交地檢署偵辦；針對證物保全及時效性問題，未來會與警方加強橫向聯繫，嚴正依法處理各類虐待動物案件。
市議員林燕祝說，七月接獲陳情，她與市府人員到外籍移工宿舍查處，當下有五隻約兩個月大的幼犬後腿全斷，另有母犬失蹤，令人懷疑是否涉及虐犬或宰殺食用？承租宿舍的六名菲律賓籍移工供稱未虐狗、冰箱內肉品是購買而來，但以「肉類價格昂貴」為由不願讓動保人員帶回所有肉品，證據是否完整受到質疑。
「真的是狗肉。」林燕祝指出，動保處當下發布新聞稿初判認為是雞、豬或牛肉，但同月廿八日檢驗結果竟是狗肉，市府遲未完整對外說明，甚至也未同步通知警方，恐增加釐清肉品來源及是否涉及其他不法行為的難度。國民黨南市議員參選人李佳蓉也批評，動保處「檢驗前急著否認、檢驗後忙著掩蓋」。
農業局長馮祥勇說，第一時間未向市民及民代公開說明，確實是農業局的疏失，對此相當抱歉。農業局表示，外籍移工可能因語言隔閡不了解台灣相關法規，將擴大跨語系宣導。
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