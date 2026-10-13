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高雄岡山廠房失火延燒 火勢控制中無人傷亡

中央社／ 高雄13日電

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市<a href='/search/tagging/2/岡山' rel='岡山' data-rel='/2/110644' class='tag'><strong>岡山</strong></a>區前峰路一處工廠13日發生火警，消防局出動大批人車到場搶救，現場廢棄木料燃燒、面積廣大，並竄出大量濃煙。 （高雄市消防局提供）中央社
高雄市岡山區前峰路一處工廠13日發生火警，消防局出動大批人車到場搶救，現場廢棄木料燃燒、面積廣大，並竄出大量濃煙。 （高雄市消防局提供）中央社

高雄岡山一間綠能科技公司廠房今天下午發生火警，雖無人受困但內部廢棄物堆積，導致火勢悶燒面積廣大，市長陳其邁到場坐鎮指揮，火勢已獲控制，無爆炸延燒之虞。

高雄市岡山區前鋒路一處工廠下午3時43分發生火警。高雄市政府消防局接獲報案後啟動救援，由副大隊長李維家率領岡山、彌陀、永安、路竹、特一及特二等消防分隊，總計出動40輛消防車、92名消防人員奔赴現場搶救。

消防人員抵達現場時，發現鐵皮工廠內部已有濃煙與火舌竄出，帶隊官隨即指揮佈線搶救，請求人車支援，初步清查無人員受傷、受困。

由於廠區內部分廢棄物堆積高度達4至5公尺，導致火勢悶燒且面積廣大，陳其邁、副市長林欽榮、消防局長王志平、副局長邱榮振均趕赴現場。

現場除了多條水線灌救，更加派空拍機進行高空熱顯像監測、出動重機具（怪手）進行破拆與翻掘悶燒廢棄物，並派遣消防機器人深入危險區域支援射水。

在消防人員與科技戰力通力合作下，火勢順利於晚間7時9分獲得控制，現場確認已無爆炸、延燒之虞，且無人傷亡。

消防局指出，目前已同步通報警察局、環保局、自來水公司、台電公司等單位到場維持警戒、斷電及周邊空氣監測。現場仍持續出水搶救與進行殘火處理中，至於確切的起火原因，後續由消防局調查釐清。

岡山 高雄 陳其邁

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