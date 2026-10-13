快訊

日本1地區彷彿另個國家？網讚人情味超濃：像台灣人加日本人

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

蔣萬安上「11點熱吵店」不藏了！私下真實面貌全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄岡山工廠火警竄濃煙 環保局籲關閉門窗

中央社／ 高雄13日電

高雄岡山區一處工廠今天發生火警，現場燃燒廢棄木料、面積廣大並冒出大量濃煙，火勢波及一間綠能科技公司。高雄市環保局提醒，火勢尚未撲滅仍有煙流，居民應適時關閉門窗。

高雄市政府消防局表示，岡山區前峰路一處工廠下午3時43分許發生火警，消防局出動38車、90人前往搶救，現場燃燒廢棄木料、面積廣大，持續搶救中。另外，高雄市政府警察局岡山分局指出，火勢波及一間綠能科技公司。

高雄市政府環境保護局在臉書（Facebook）粉絲專頁發文提醒，截至晚上6時30分，風向為偏西風，火勢尚未撲滅，消防人員持續布線搶救，現場仍有煙流，周邊居民若感異味應留意，並適時關閉門窗，目前影響岡山區。

高雄市環保局呼籲民眾，盡量待在室內，緊閉門窗並減少外出，若需外出應配戴口罩。環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況，民眾可上環境部「空氣網」（https://wot.moenv.gov.tw/）查詢居家周遭即時空氣品質。

岡山 高雄 環保局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苑裡垃圾場火警出動挖土機仍難滅 消防局：可能要燒好幾天！

中壢鐵皮屋大火 高速公路見濃煙幸無人受傷

境外汙染襲台！中部空品今明恐亮「橘燈」 台中市府全面啟動應變

東北風挾境外污染物 中南部防空氣品質亮紅燈

相關新聞

車頭嚴重變形！國1聯結車自撞「如折甘蔗」 後方一度回堵7公里嚴重紫爆

國道1號北向泰山路段今下午4時27分許，發生聯結車因不明原因自撞內側護欄事故，造成車頭嚴重變形，呈現出宛如「折甘蔗」狀況，由於事發時間正值下班尖峰時段，導致後方車流回堵約7公里，一度造成嚴重紫爆。國道警方獲報後已趕抵現場處理，同時通報相關人員前往現場排除障礙。

北市府前遊覽車拋錨回堵 6警奮力推車排除事故

一輛遊覽車本月9日下午4時許行經台北市松壽路與市府路口拋錨，導致後方車流回堵，6名員警到場合力推車排除，恢復交通順暢。

高雄岡山廠房失火延燒 火勢控制中無人傷亡

高雄岡山一間綠能科技公司廠房今天下午發生火警，雖無人受困但內部廢棄物堆積，導致火勢悶燒面積廣大，市長陳其邁到場坐鎮指揮，...

中壢鐵皮屋大火 高速公路見濃煙幸無人受傷

桃園市中壢區內厝六路今天下午發生鐵皮屋火警，附近地勢平坦，2、3公里外都看得見濃煙沖天，消防局據報調派人車搶救，約半小時火勢控制幸無人受傷，還要進一步釐清火警原因。

南港賊沒錢吃飯竟偷神明金牌 警火速逮人

臺北市政府警察局南港分局日前獲報，轄內一處宮廟神像金牌遭竊，警方立即調閱監視器發現為一名男子所為，並循線通知其到案說明，全案訊後依竊盜罪移請地檢署偵辦。

嘉義男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

嘉義縣中埔鄉57歲陳姓男子11日下午前往金蘭村一處出租屋，疑離開時操作電動門不當，遭夾住胸頸部，呈站立姿勢受困約1個半小時，無法自行脫身，直到屋主接獲鄰居通知趕往救援，送醫搶救仍不治。檢警昨天相驗確認，陳男因胸頸部遭電動門擠壓，導致姿勢性窒息死亡，判定為意外死亡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。