高雄岡山工廠火警竄濃煙 環保局籲關閉門窗

高雄市岡山區一處工廠今天發生火警，現場燃燒廢棄木料、面積廣大並冒出大量濃煙，火勢波及一間綠能科技公司。高雄市環保局提醒，火勢尚未撲滅仍有煙流，居民應適時關閉門窗。

高雄市政府消防局表示，岡山區前峰路一處工廠下午3時43分許發生火警，消防局出動38車、90人前往搶救，現場燃燒廢棄木料、面積廣大，持續搶救中。另外，高雄市政府警察局岡山分局指出，火勢波及一間綠能科技公司。

高雄市政府環境保護局在臉書（Facebook）粉絲專頁發文提醒，截至晚上6時30分，風向為偏西風，火勢尚未撲滅，消防人員持續布線搶救，現場仍有煙流，周邊居民若感異味應留意，並適時關閉門窗，目前影響岡山區。

高雄市環保局呼籲民眾，盡量待在室內，緊閉門窗並減少外出，若需外出應配戴口罩。環保局將持續追蹤最新空氣品質狀況，民眾可上環境部「空氣網」（https://wot.moenv.gov.tw/）查詢居家周遭即時空氣品質。