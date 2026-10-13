南港賊沒錢吃飯竟偷神明金牌 警火速逮人

臺北市政府警察局南港分局日前獲報，轄內一處宮廟神像金牌遭竊，警方立即調閱監視器發現為一名男子所為，並循線通知其到案說明，全案訊後依竊盜罪移請地檢署偵辦。圖／取自臺北市政府

臺北市政府警察局南港分局日前獲報，轄內一處宮廟神像金牌遭竊，警方立即調閱監視器發現為一名男子所為，並循線通知其到案說明，全案訊後依竊盜罪移請地檢署偵辦。

日前廟方人員發現主神神像身上一面約5錢重的金牌不翼而飛，趕緊向警方報案。警方獲報隨即展開追查，發現一名男子竟趁早上人少的時間，偷偷進入廟內，並將金牌取走。後續警方循線通知該名男子到案說明，男子對犯行坦承不諱。經調查，男子疑似缺錢吃飯，臨時起意行竊，警方訊後將男子依竊盜罪現行犯移送臺灣士林地方檢察署偵辦。

南港分局呼籲，竊取他人財物涉犯刑法竊盜罪，可處五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，民眾切勿以身試法，警方將持續查緝不法，守護民眾財產安全。

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