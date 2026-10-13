影／麵線太好吃學卡通「皮老闆」偷獨門秘方？阿伯致歉稱鬼迷心竅

宜蘭羅東知名連鎖麵線店「麵線龜」發生竊案，一名68歲黃姓男熟客吃完麵線後，竟誇張順手偷走桌下最後一包獨門湯頭配方，害得店家無法正常營業，無奈貼網尋人。事件曝光後，黃男打電話道歉，今天近中午現身店家解釋因為一時「鬼迷心竅」，想拿回家煮麵線。

據了解，這起事件發生於12日上午7時許，監視器畫面顯示，戴著鴨舌帽且行動不便的黃男，吃完麵線後邊與店家聊天邊歸還瓷碗，卻突然彎腰順手牽羊，將桌下最後一包調好的湯頭秘方塞入隨身行李拖箱，若無其事快步離開。

店家準備煮下一碗麵時，發現原料包不見了，調閱監視器才驚覺是被客人偷走。被竊的湯頭配方是店家精心調配、一鍋一包的靈魂食材，而且是店內最後一包，導致宜蘭分店無法正常營業，許多饕客慕名而來卻撲空，業者無奈貼網「很好吃我知道，偷東西很不好，你想吃我們煮，自己煮很麻煩」。

游姓業者表示，重要食材平時都放在固定位置，開業3年多來從未發生過這種事，真的非常誇張。民眾也紛紛留言批評「想開店應該自己研發，偷東西很不 OK」；模仿卡通「皮老闆」偷獨門秘方？終究得面對法律刑責。

黃男事後得知店家 PO 網，東窗事發，今天上午打電話向店家道歉。他自稱平時在中壢賣菜、每周回羅東探望母親，常到店裡吃麵線，當時看到原料包「鬼迷心竅」順手拿走，絕非偷商業機密，後來也沒有使用。雖然黃男現身致歉，但並未將原料包帶還店家，警方獲報後已迅速將他帶回調查。

羅東警分局表示，接獲報案後立即調閱監視器追查，現已掌握涉案對象並依法偵辦，警方提醒未經同意拿取他人財物已涉嫌竊盜罪，切勿因一時貪念或好奇觸法；店家也應妥善保管重要財物並檢視監視設備。

68歲黃男吃完麵線後，竟然順手偷走桌下最後一包獨門湯頭配方，塞入隨身的小行李拖箱，害得店家無法正常營業。圖／翻攝監視器畫面

68歲黃男吃完麵線後，偷走獨門湯頭原料包。事件曝光後，黃男今天近中午現身店家解釋因為一時「鬼迷心竅」，想拿回家煮麵線。圖／民眾提供

68歲黃男吃完麵線後，竟偷走桌下最後一包獨門湯頭配方，害得店家無法正常營業。事件曝光後，黃男今天近中午現身店家解釋因為一時「鬼迷心竅」，警方上前詢問帶回做筆錄。圖／民眾提供