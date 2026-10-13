台南大車超載搶快頻傳 佳里警今年已查獲215件…今再專案取締降低風險

台南大型車輛違規超載、搶快等亂象頻傳，尤其影響校園周邊通學安全惹民怨。佳里警分局今天聯合交通警察大隊在佳里「蕭壠文化園區」前路段設機動地磅，專案取締大型車違規，果然查獲超載混泥土車開罰。今年已舉發各式違規215件。

佳里分局表示，會全力守護鄰近北門高中、北門農工等校學生的上下學安全。警方指出，蕭壠文化園區周邊道路如台19線為大型車輛行駛熱門路段，也是北門高中與北門農工學生上下學、參與課外活動交通要道。

員警說，大型車輛體積龐大，一旦超載、闖紅燈或未依規定裝載，所產生視野死角與車輛慣性，將對騎乘機車、腳踏車或步行通勤的學生構成重大安全威脅。這次專案針對大型車超載、未申請通行證、闖紅燈、超速、未依規定裝設「行車視野輔助系統」及轉彎未依規定禮讓等重點違規項目嚴格執法。

分局長謝承甫指出，大型車因車體結構造成顯著的「內輪差」與視線死角，學生及騎士在道路上遇到大型車時，務必保持安全距離。警方將持續針對轄內大型車經常行駛路段及易違規處所加強稽查，並機動規畫活動地磅，全面杜絕大型車違規僥倖心理，藉由強力執法減少校園交通事故發生，打造讓家長安心、學生放心的通學環境。

台南大車超載搶快頻傳，佳里警方今年已查獲215件今再專案取締降低風險。圖／員警提供

台南大車超載搶快頻傳，佳里警方今年已查獲215件今再專案取締降低風險。圖／員警提供

台南大車超載搶快頻傳，佳里警方今年已查獲215件今再專案取締降低風險。圖／員警提供