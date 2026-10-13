台東大貨車司機酒駕連撞釀2傷 先撞車離去再撞機車、轎車

台東市發生連續碰撞事故！一名約60歲劉姓男子駕駛大貨車，沿中山路由北往南行駛時，先與同向停放的自小客車發生碰撞，隨後駕車離去，行經新生路215號前時，又與對向機車及自小客車發生碰撞，造成2人多處擦挫傷，送醫治療後均無大礙。警方查出劉男酒測值達每公升0.35毫克，肇因及責任待查。

台東警分局表示，這起意外發生於上午11時31分，警方接獲報案，指市區新生路215號前發生交通事故，隨即派員到場處理。經初步了解，劉姓男子駕駛大貨車沿中山路北往南行駛，途中先與同向停放的自小客車發生碰撞，之後未留在現場處理，繼續行駛。

大貨車行經新生路事故地點時，再與對向由林姓男子（約50歲）騎乘的普通重型機車，以及簡姓男子（約50歲）駕駛的自小客車發生碰撞。事故造成林男、簡男多處擦挫傷，經送醫治療後均無大礙。

警方指出，詳細事故發生原因及肇事責任，正由交通小隊進一步調查釐清。至於先前碰撞後離開現場的相關情形，也將依調查結果認定。

台東警分局呼籲，駕駛人行車應注意車前狀況及周遭交通環境，發生交通事故後，應立即停車並依規定處理，切勿擅自離開現場，以免觸法。警方也提醒民眾切勿酒後駕車，對於酒駕及肇事逃逸等違法行為，將依法處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康