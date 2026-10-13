快訊

潭子婦陳屍家中 相驗鼻樑、顴骨斷裂「不排除外力」…檢拘提兒到案

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄中芸漁港父子落海 岸巡以動力救生圈助脫困

中央社／ 高雄13日電

洪姓男子今天在高雄中芸漁港不慎失足跌落港區，其父跳海試圖搭救，經岸巡人員啟動應變機制，以「遙控式動力救生圈」助2人脫困，洪男意識昏迷、送醫搶救，落水原因待釐清。

海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊說明，洪男上午9時許於林園區中芸漁港第二停泊區不慎失足跌落港區，其父見狀跳入海中試圖搭救，造成2人受困水面。

第五岸巡隊表示，守望人員發現海面上有人載浮載沉，立即啟動應變機制並通報消防與警政單位，待搜救人員抵達後，考量港區落水點與碼頭面高低落差，運用「遙控式動力救生圈」提供2人浮力支撐並牽引靠向岸邊，協助2人脫困。

第五岸巡隊新聞稿指出，經救護人員於現場實施初步檢傷，洪男意識昏迷，由救護車送醫搶救，其父則意識清醒、身體無外傷，落水原因及案發經過待相關單位調查釐清。

第五岸巡隊提醒，港區水深且結構複雜，民眾若遇突發危難或發現有人落海，應撥打海巡「118」報案專線，詳述明確地點與現場狀況，切勿貿然跳入水中救援，以免發生二次危難。

高雄 海巡 海巡署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勤美商圈天橋驚傳女子墜落 一度昏迷送醫搶救中

新莊透天厝火警 父子獲救送醫

台中東山路轎車凌晨火燒 駕駛成焦屍難辨…待DNA比對親屬釐清身分

桃園蘆竹社區驚傳2槍響！男欠賭債數百萬 持槍談判債主中彈

相關新聞

影／麵線太好吃學卡通「皮老闆」偷獨門秘方？阿伯致歉稱鬼迷心竅

宜蘭羅東知名連鎖麵線店「麵線龜」發生竊案，一名68歲黃姓男熟客吃完麵線後，竟誇張順手偷走桌下最後一包獨門湯頭配方，害得店家無法正常營業，無奈貼網尋人。事件曝光後，黃男打電話道歉，今天近中午現身店家解釋因為一時「鬼迷心竅」，想拿回家煮麵線。

花蓮出家人酒駕撞車！辯稱山上天冷喝兩杯 酒測值超標遭送辦

花蓮市59歲釋姓男子7日清晨開車外出買早餐，行經民權路準備路邊停車時，不慎擦撞停在民宅前的轎車，警方到場發現他渾身酒氣，酒測值高達0.38毫克，釋男辯稱因住在山上、清晨天冷才喝酒暖身，訊後仍被依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

嘉義男遭電動門夾住胸頸 站立受困1個半小時窒息亡

嘉義縣中埔鄉57歲陳姓男子11日下午前往金蘭村一處出租屋，疑離開時操作電動門不當，遭夾住胸頸部，呈站立姿勢受困約1個半小時，無法自行脫身，直到屋主接獲鄰居通知趕往救援，送醫搶救仍不治。檢警昨天相驗確認，陳男因胸頸部遭電動門擠壓，導致姿勢性窒息死亡，判定為意外死亡。

三民書局二代病逝...家族房產之爭延燒三代 劉振強遺囑浮檯面

知名出版商三民書局創辦人劉振強2017年間過世，掌握經營權的次子劉仲傑與長子劉仲文因爭產纏訟數年。未料，一件由劉仲傑起訴請求劉仲文返還北市大安區房產的官司中，卻驚傳劉仲文病逝消息，名下訴訟改由妻兒承受，戰火延燒三代。

中和建案旁路面現天坑工程車陷入 工務局勒令停工建商灌漿回填

新北市中和區安順里保健路巷弄今天發生路面塌陷，一輛大型工程車行經時陷入坑洞，現場緊急調派吊車處理，目前由建商進行灌漿回填。新北市工務局初步研判，疑似鄰近建案施工造成箱涵破損，經長時間沖刷導致地面掏空，已勒令工地停工。新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，初步研判可能與擋土排樁水密性不佳有關，造成地層逐步掏空，至於周邊道路是否也有掏空情形，已動員透地雷達檢測。

影／男子大白天坐臥斑馬線鬧情緒 桃警1小時逮人揪出竊車、偷皮夾

洪姓男子昨天下午因情緒不佳、鬧脾氣，竟將行李丟在桃園市桃園區建國路與福吉三街路口的大馬路，自己則坐臥在斑馬線上，桃園警方獲報到場時他已離開，調閱監視器追查，1小時內找到他，意外發現他涉嫌竊取機車及皮包，除依法舉發違規，連續竊盜部分也移請偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。