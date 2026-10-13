高雄中芸漁港父子落海 岸巡以動力救生圈助脫困

洪姓男子今天在高雄中芸漁港不慎失足跌落港區，其父跳海試圖搭救，經岸巡人員啟動應變機制，以「遙控式動力救生圈」助2人脫困，洪男意識昏迷、送醫搶救，落水原因待釐清。

海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊說明，洪男上午9時許於林園區中芸漁港第二停泊區不慎失足跌落港區，其父見狀跳入海中試圖搭救，造成2人受困水面。

第五岸巡隊表示，守望人員發現海面上有人載浮載沉，立即啟動應變機制並通報消防與警政單位，待搜救人員抵達後，考量港區落水點與碼頭面高低落差，運用「遙控式動力救生圈」提供2人浮力支撐並牽引靠向岸邊，協助2人脫困。

第五岸巡隊新聞稿指出，經救護人員於現場實施初步檢傷，洪男意識昏迷，由救護車送醫搶救，其父則意識清醒、身體無外傷，落水原因及案發經過待相關單位調查釐清。

第五岸巡隊提醒，港區水深且結構複雜，民眾若遇突發危難或發現有人落海，應撥打海巡「118」報案專線，詳述明確地點與現場狀況，切勿貿然跳入水中救援，以免發生二次危難。