花蓮出家人酒駕撞車！辯稱山上天冷喝兩杯 酒測值超標遭送辦

花蓮市59歲釋姓男子7日清晨開車外出買早餐，行經民權路準備路邊停車時，不慎擦撞停在民宅前的轎車，警方到場發現他渾身酒氣，酒測值高達0.38毫克，釋男辯稱因住在山上、清晨天冷才喝酒暖身，訊後仍被依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局今天指出，事故發生於7日上午5時許，釋姓男子獨自駕駛黑灰色自小客車，沿花蓮市民權路南向行駛，準備靠邊停車購買早餐時，疑因未掌握車速及車距，擦撞路旁民宅前停放的轎車，所幸未造成人員受傷。

警方獲報後派員到場處理，發現釋男身上散發酒味，隨即對他實施酒測，測得酒精濃度達每公升0.38毫克，已超過法定標準，涉嫌違反刑法公共危險罪。

釋男向警方坦承酒後開車，辯稱自己平時住在山區，因清晨氣溫寒冷才喝2杯「暖暖身」，平時偶爾有飲酒習慣，自己一路上都開得很慢，以為清晨時段不會遇到警察，沒想到準備停車買早餐時發生擦撞，意外讓酒駕行為曝光。

花蓮警分局呼籲，酒後駕車不僅危及自身安全，也可能危害其他用路人的生命及財產，切勿心存僥倖，認為少量飲酒或放慢車速就能安全上路，警方將持續加強取締酒後駕車，提醒民眾飲酒後應搭乘計程車、使用代駕服務，或請未飲酒的親友接送，切勿酒後駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮釋姓男子酒駕不慎擦撞停放於民宅前的汽車，遭警方移送法辦。圖／民眾提供

花蓮釋姓男子酒駕不慎擦撞停放於民宅前的汽車，遭警方移送法辦。圖／民眾提供