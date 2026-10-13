三民書局二代病逝...家族房產之爭延燒三代 劉振強遺囑浮檯面

知名出版商三民書局創辦人劉振強2017年間過世，掌握經營權的次子劉仲傑與長子劉仲文因爭產纏訟數年。未料，一件由劉仲傑起訴請求劉仲文返還北市大安區房產的官司中，卻驚傳劉仲文病逝消息，名下訴訟改由妻兒承受，戰火延燒三代。

三民書局創立於1953年，為國內出版商龍頭，創辦人劉振強2017年1月間逝世，包括集團旗下偉強投資、弘雅圖書等品牌，均交棒次子劉仲傑經營。他另留有多筆值錢房地產，導致家族間爆發遺產糾紛，纏訟迄今。

其中，次子劉仲傑與長女劉念華、次女劉念芸自成一派，對抗另一派長子劉仲文及母親莊梅，雙方法律戰打得火熱。不過，隨著莊梅2022年6月間接續離世，訴訟演變為二代之爭，如今又驚傳劉仲文去年8月癌逝，官司由妻兒繼承，正式燒進三代。

據悉，劉振強遺囑揭露他身後財產分配，曾囑咐將4處房產連同基地，交由劉仲文單獨繼承。劉仲傑等人不服，認為這4筆房產為父親生前借用劉仲文名義登記，主張借名登記關係因父親死亡而終止，提告要求劉仲文將其中大安區房地返還登記給全體繼承人。

劉仲文則是駁斥，父親遺囑內已重申大安區房地為他所有，且房地租金均由他取得並申報收入，可見房地確實由他使用收益，雖他早年旅居國外，曾由父親代管、代繳房屋稅，但也不代表與父親間有借名登記關係存在。

一審台北地院審理，查閱本案大安區房地產權狀態，早在2016年間就已登記在劉仲文名下，遺囑中雖將該筆房地列為劉振強遺產，但無從排除是為了重申已轉讓財產的可能，而不能擅自推斷劉仲文為掛名登記。

一審指出，另從劉仲傑證詞可知，劉仲文過去曾出售遺囑內提及房產並取得價金，可見房地實際上已登記為劉仲文所有，也由劉仲文享有處分的權能及收益，便不能單以房產被列入遺產，認定為借名登記關係。

至於有三民書局前會計作證，稱劉振強2004年起跟他說遺囑內房地「是我的」，請他幫忙處理出租、修繕等事宜，包括繳納房屋稅、地價稅等，也都是劉振強叮囑他繳納，直到2016年生病後才交給劉仲傑處理，他因而理解房地屬借名登記。

不過，一審認為，針對劉振強家族間的財產歸屬，會計不見得完全了解，且父母代子女管理財產算常見，劉振強雖有交代處理房地稅負、出租，仍不當然表示房地就是劉振強所有，劉仲傑也未提出明確契約等證明借名關係存在，判他敗訴。

全案上訴二審，高院審理因原審程序瑕疵，撤銷發回北院更審。北院更一審審理，劉仲傑再主張，劉仲文夫妻在父親臥病至臨終期間，曾對話表明願交還權狀，代表劉仲文承認應返還房屋，可證明雙方存在借名登記關係。

更一審強調，現今社會父母預做規劃，生前將財產分配給子女，並不罕見，背後原因也有所不同，即使本件房地歷次移轉都是由劉振強統籌辦理，考量父子關係及父母安排財產的可能性，仍不能一概認定為借名登記。

此外，劉仲文妻子雖曾表示願意交還權狀，但更一審認為她是劉仲文的配偶，她的個人表態與劉仲文無關，不足以證明具借名登記關係，判劉仲傑等人敗訴。仍可上訴。

三民書局。記者蕭雅娟／攝影