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中和建案旁路面現天坑工程車陷入 工務局勒令停工建商灌漿回填

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市中和區安順里保健路巷弄今天發生路面塌陷，一輛大型工程車行經時陷入坑洞，現場緊急調派吊車處理，目前由建商進行灌漿回填。新北市工務局初步研判，疑似鄰近建案施工造成箱涵破損，經長時間沖刷導致地面掏空，已勒令工地停工。新北市土木技師公會理事長丘達昌表示，初步研判可能與擋土排樁水密性不佳有關，造成地層逐步掏空，至於周邊道路是否也有掏空情形，已動員透地雷達檢測。

從現場照片可見，大型工程車車輪陷入路面，周邊柏油路面破損，坑洞深度足以讓車輪下沉，現場緊急設置交通錐警戒，並調派吊車協助排除。據中和分局提供的資訊，區公所勘查後指出，塌陷地點屬建案工區範圍，目前由建商圍設現場，進行回填作業。

丘達昌今天親自到場勘查，他表示，初步觀察「極有可能」是工地擋土排樁水密性不佳，經過一段時間施工後，地層逐步遭到掏空，進一步造成水溝及箱涵破損，使土壤流失情況加劇，最終發生今天的路面塌陷事故。

不過，丘達昌強調，目前仍屬初步研判，真正事故原因還須由土木技師公會進一步調查確認。工地目前已暫時停工，待調查結果出爐後，將依據調查報告研擬更完整的施工計畫，再申請復工。

至於地面掏空範圍是否僅限於工程車陷落處，丘達昌表示，公會已動員透地雷達進行檢測，釐清周邊道路是否還有其他掏空情形。

被問及地層長時間遭沖刷，事發前是否可能出現徵兆，丘達昌表示確實有可能。他也提到，這處工地因較早開工，尚未納入新北市府新一代工地管理制度，認為未來這部分仍須再加強。

新北市工務局表示，接獲通報後第一時間會同新北市土木技師公會前往查看，已請吊車移除下陷車輛，目前正在進行灌漿回填。經公會初步研判，疑似擋土排樁施作時造成箱涵破損，經長時間沖刷導致地面掏空。

工務局指出，由於施工造成道路等公共設施損壞，已依建築法勒令停工，並要求工地進行周邊道路透地雷達檢測，確認掏空區域改善完成後，還須委由第三方公會確認，始得申請復工。

新北市中和區保健路今天發生路面塌陷，現場出現巨大坑洞，土木技師公會人員到場勘查，確認地下管線及地層受損情形。圖／新北市工務局提供
新北市中和區保健路今天發生路面塌陷，現場出現巨大坑洞，土木技師公會人員到場勘查，確認地下管線及地層受損情形。圖／新北市工務局提供

新北市中和區保健路今天發生路面塌陷，一輛大型吊車前輪陷入坑洞，車身傾斜受困，工務局初步研判疑與鄰近建案施工造成地下掏空有關。圖／中和分局提供
新北市中和區保健路今天發生路面塌陷，一輛大型吊車前輪陷入坑洞，車身傾斜受困，工務局初步研判疑與鄰近建案施工造成地下掏空有關。圖／中和分局提供

中和區保健路路面塌陷後，現場拉起封鎖線，施工人員進行灌漿回填作業。圖／丘達昌提供
中和區保健路路面塌陷後，現場拉起封鎖線，施工人員進行灌漿回填作業。圖／丘達昌提供

中和 天坑 建商

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