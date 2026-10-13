影／男子大白天坐臥斑馬線鬧情緒 桃警1小時逮人揪出竊車、偷皮夾

洪姓男子昨天下午因情緒不佳、鬧脾氣，竟將行李丟在桃園市桃園區建國路與福吉三街路口的大馬路，自己則坐臥在斑馬線上，桃園警方獲報到場時他已離開，調閱監視器追查，1小時內找到他，意外發現他涉嫌竊取機車及皮包，除依法舉發違規，連續竊盜部分也移請偵辦。

桃園警分局表示，大樹派出所昨天下午4時36分接到民眾報案，指建國路與福吉三街口有個怪怪男坐臥在斑馬線上，妨礙交通。員警趕抵現場時，男子已不見蹤影，隨即在周邊訪查，並調閱監視器追查行蹤。

警方調查發現，洪男離開現場後，竟騎乘一輛失竊機車離去。員警循線追查，約1小時後在漢中路將洪男查獲，當場查扣失竊機車，並在他身上起獲另一起竊案的皮包，意外揭露他接連涉嫌竊盜的行為。

據了解，洪男當時因情緒不佳，帶著行李走到建國路一帶，先將行李丟在道路中央，接著躺臥斑馬線，之後又起身將行李移至路旁，隨後在附近竊取機車代步，接著又在漢中街涉嫌竊取另一名被害人放在貨車上的皮包，最後遭警方循線查獲。

警方表示，洪男坐臥斑馬線的行為，已違反道路交通管理處罰條例第78條規定，依法舉發；至於竊取機車後又涉嫌竊取他人皮包的連續竊盜部分，已依法移請偵辦。警方提醒，民眾切勿因一時情緒失控而在道路上做出危害自身及他人安全的行為，若發現可疑人事物，也可立即通報警方處理。

洪姓男子昨午鬧脾氣坐在斑馬線上，桃園分局追查發現，他竟然騎贓車、偷他人皮夾，除了違反道交條例開罰外，竊盜部分移送法辦。記者陳恩惠／翻攝

洪男只因情緒不佳，竟然將兩大行李丟在大馬路上，自己則鬧脾氣當街坐在斑馬線上，桃園警方追出他偷機車又偷他人皮夾。記者陳恩惠／翻攝

洪男只因情緒不佳，竟然將兩大行李丟在大馬路上，自己則鬧脾氣當街坐在斑馬線上，桃園警方追出他偷機車又偷他人皮夾。記者陳恩惠／翻攝