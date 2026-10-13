影／倒車撞倒機車扶起就走 男自認「恢復原狀」挨罰還吊照

台中市南區高工路上月底發生一起肇事逃逸的車禍，周姓男子開車倒車時撞倒路邊機車，下車將機車扶起後，自認已「恢復原狀」便逕自離去，未留下任何聯絡資訊。車主發現愛車多處受損報警，警方調閱監視器循線查出周男，依違反道交條例告發，最高可罰3000元，另吊扣周男駕照一個月。

台中市警察局第三分局交通分隊表示，劉姓女子（35歲）在上月23日上午9時許騎車到南區高工路辦事，約1小時後準備離開時，發現原本掛在右側後照鏡的安全帽被放到椅墊上，懷疑機車遭人移動，仔細查看後發現左側車身及後照鏡多處損傷，隨即報警。

警員曾科元到場後，在鄰近民宅屋主熱心協助下調閱監視器，畫面顯示一輛轎車倒車時，撞上劉女機車，機車連同安全帽倒地，巨大聲響還讓一旁小吃攤店員嚇了一跳。

駕駛雖立即下車將機車扶起，隨後卻駕車離開。警方當天即鎖定肇事車輛，涉案周男（56歲）到案說明時表示，當時要到附近購物，聽到聲響下車查看才發現撞倒機車，因看起來沒什麼損傷，才直接離開。

警方提醒，依規定，汽車駕駛人發生交通事故，無人傷亡而未依規定處置者，可處1000元至3000元罰鍰；肇事逃逸者，並得吊扣駕照1至3個月。民眾若發生事故，無論大小都應立即停車、報警並留在現場，切勿以為「沒人受傷、車子也扶好了」就離開，以免小擦撞衍生法律責任。

台中市周姓男子在上月底開車行經南區時，倒車撞到機車後離開，警方依違反道交條例告發。記者陳宏睿／翻攝