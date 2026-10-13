鳳山清晨離奇死亡車禍 55歲水電工騎車直行撞上安全島彈飛身亡

高雄市鳳山區今天上午發生一起離奇死亡車禍，一名55歲的陳姓水電工騎機車行經五甲一路、靠近凱旋路口的弧形路段時，疑似未順著道路弧度轉彎而等速直行，當場直接撞上中央分隔島，陳男彈飛落地後頭部重創、血流如注，警消據報趕到現場時，確認陳男已明顯死亡，未送醫。

警方初步調查，陳姓水電工於今天上午騎機車出門準備工作，沿著鳳山區五甲一路由南往北行駛，當行經準備接近凱旋路口的弧形路段時，陳男並未順著弧形道路轉彎，反而保持等速直行，因而迎頭撞上中央分隔島。

警方勘驗事故現場並調閱周邊監視器畫面發現，陳男事發時的車速並不快，撞擊情形也相當輕微，並非高速猛烈撞擊，對於騎車直行撞上安全島的狀況感到相當離奇。

警方目前初步研判，不排除是因為陳男身體突發不適、精神不濟打瞌睡，或是對路況不熟悉等因素所致，後續將由檢警相驗遺體以釐清確切死因，詳細肇事原因仍有待進一步調查。