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台中婦倒臥家中死亡…兒卻在睡覺 檢方今相驗釐清死因
台中市潭子區63歲周姓婦人，昨未依預約時間到醫療院所回診，經警消破門被發現陳屍家中，且頭部受傷，但其兒子卻在家中呼呼大睡。警方經鑑識後，昨晚報請檢察官到場勘驗，但周婦兒子面對警詢一言不發，尚未釐清相關案情，檢察官將於今天相驗，釐清周婦死因。
昨天下午2時許，周婦疑有慢性疾病，原本固定要到診所回診，結果未到醫院，院方連絡其姪女，姪女因連絡不上周婦而報案，警消人員趕抵破門而入，發現周婦倒臥寢室地面，頭部有嚴重撕裂傷，已無生命跡象，並未送醫。
警消在另一房間發現周婦37歲的兒子在床上呼呼大睡，自稱因服用普拿疼及肌肉鬆弛劑才睡著，周婦兒子面雖然情緒穩定、意識清楚，不過，面對警方詢問一言不發。周婦確切死因及其子是否涉案？警方表示，有待檢方今天相驗才能確定。
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