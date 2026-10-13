新北前7月交通事故164死年增19人 侯友宜要求強化交通疏導

新北市長侯友宜今天主持道路交通安全會報，根據會中資料，新北市今年1至7月交通事故30日內死亡人數達164人，較去年同期增加19人。警察局也提出交通疏導及科技監控措施，今年前9月共執行21場大型活動，投入4744人次警力。侯友宜肯定警方交通維持工作，強調大型活動應提前部署警力，並強化跨單位協調及緊急應變能力。

警察局在會中報告，針對平日上下班尖峰、假日觀光景點及大型活動，持續規畫交通崗勤務，並透過多元平台即時監控道路狀況，運用雲端科技掌握交通資訊，建立快速到位機制。一旦發現車流異常，立即通報相關單位，機動調整號誌時制、實施車流分流及交通疏導，避免壅塞擴大。

警方以今年6月1日台64線事故為例，當時因車輛爆胎造成快速道路封閉，警方立即啟動應變機制，動員蘆洲、三重等分局及交通大隊共40名警力，同步擴大上游匝道管制，將受阻車輛引導至開放道路，避免後方車流持續湧入事故路段。

大型活動交通疏導方面，警方指出，今年1至9月共執行21場大型活動，投入4744人次警力，並結合3D複式維安、無人機等科技設備，掌握人流及車流狀況。包括跨河煙火活動採取人車分流、公車優先及彈性管制，平溪天燈活動則實施車輛管制、外圍防線及免費接駁措施，降低大量人車聚集風險。

警方表示，大型活動交通疏導主要掌握交通順暢、秩序維護及緊急應變三項核心，除在活動周邊重要交通動線、出入口及接駁點部署警力，也會視現場情況進行號誌管制及手勢指揮，加快車流與人潮疏散。

另針對交通安全宣導，市府今年9月結合交通安全月舉辦宣導活動，透過闖關遊戲、危險感知測驗及互動表演，向民眾宣導安全車距、路口停讓、高齡駕駛換照等觀念，盼提升用路人交通安全意識。

侯友宜表示，新北舉辦大型活動頻繁，警方必須在活動前做好交通維持及警力部署，尤其台64、台65線等重要快速道路發生事故時，更要具備快速到位及跨單位協調能力。他也肯定警察同仁在大型活動及交通疏導上的投入，要求各單位持續強化事前整備與即時應變，維護道路安全及交通秩序。