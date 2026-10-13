笑容甜美身手颯爽 跆拳女警奪國際10牌 台中市警首位女性常訓教官

台中市警察局迎來新里程碑！交通警察大隊女警王翊馨外型清秀甜美、笑容燦爛，卻是跆拳道4段高手，曾兩度代表警政署出征世界警察消防運動會，勇奪3金2銀5銅共10面獎牌，近日通過嚴格培訓與考核，陞任市警局歷年來首位女性常年訓練技術教官，為長年以男性為主的警技教學領域注入新能量。

王翊馨留著俏麗瀏海、綁起俐落馬尾，平時散發陽光親和的氣質；換上跆拳道服、繫上黑帶後，英氣立現，甜美外表與颯爽身手形成強烈反差。她憑藉扎實的武術底蘊與多年實戰歷練，將台灣警察的剛毅精神與頂尖身手推向國際舞台。

台中市警察局訓練科指出，近年基層女警比率逐年攀升，各類勤務第一線皆可見女警身影，但台中市歷來常訓教官皆為男性。王翊馨加入後，在近身逮捕術、綜合逮捕防身術等需高度肢體接觸的教學中，女性教官更能消除同仁顧慮，直接且精準地調整動作，有助大幅提升訓練效能。

王翊馨表示，跆拳道與執法實務精神高度契合，都要求在瞬息萬變的情境中保持專注、臨危不亂。接任教官後，她將秉持易學、易懂、易記、易用的「四易原則」，持續精進戰術教學，確保第一線同仁面對暴力威脅時能冷靜壓制危害、全身而退。

訓練科強調，王翊馨的陞任不僅是個人生涯里程碑，也象徵中市警局戰術訓練朝多元、精準與實戰化邁進，未來將持續培育專業師資，提升員警執勤安全與打擊犯罪戰力。

王翊馨（右）在國際賽奪牌，獲台中市長盧秀燕（左）頒獎狀表揚，佩戴金牌展露燦爛笑容。圖／台中市警局提供

台中市警局首位女性常訓教官王翊馨，身穿跆拳道服展示獎牌。圖／台中市警局提供