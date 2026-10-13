影／酒駕撞市價625萬BMW M4跑車逃逸 警攔截逮人酒測1.14毫克

台中市西屯區大墩二十街昨天傍晚發生一起酒駕肇事逃逸事故，邱姓男子在肇事前，飲用不少啤酒後開車上路，途中擦撞一輛違規停放在紅線上、新車要價625萬元的BMW M4雙門跑車，未停車處理便逕自駕車離去。警方獲報後立即追查，在台灣大道與文心路口攔下邱男，經酒測，其酒精濃度高達每公升1.14毫克，將他逮捕，依公共危險罪送辦。

台中市警察局第六分局市政派出所表示，昨日下午5時30分許接獲報案，指大墩二十街發生交通事故，肇事車輛擦撞路邊一輛BMW M4跑車後逃逸。員警獲報後立即展開查處，循線追緝，並在台灣大道與文心路口攔獲涉案車輛。

警方調查，邱男（48歲）案發前曾飲用不少啤酒，員警將他帶返派出所施以酒測，測得酒精濃度高達每公升1.14毫克，超過公共危險罪標準每公升0.25毫克逾4倍，隨即依法將他逮捕，全案移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，酒後切勿駕車，以免危害自身及他人用路安全；若不慎發生交通事故，也應立即停車並依法處理，切勿心存僥倖肇事逃逸，否則將面臨法律責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車。記者陳宏睿／翻攝

台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車。記者陳宏睿／翻攝

台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車，警方獲報後循線抓人。記者陳宏睿／翻攝