快訊

在東京一天走萬步不稀奇 為何回台灣去巷口也想騎車

6種被誤認為「高蛋白質食物」 雞蛋、堅果、燕麥奶都上榜

員工爆欠薪！平價女裝LOVFEE宣布結束營運 公布會員儲值金退款方式

聽新聞
0:00 / 0:00

影／酒駕撞市價625萬BMW M4跑車逃逸 警攔截逮人酒測1.14毫克

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區大墩二十街昨天傍晚發生一起酒駕肇事逃逸事故，邱姓男子在肇事前，飲用不少啤酒後開車上路，途中擦撞一輛違規停放在紅線上、新車要價625萬元的BMW M4雙門跑車，未停車處理便逕自駕車離去。警方獲報後立即追查，在台灣大道與文心路口攔下邱男，經酒測，其酒精濃度高達每公升1.14毫克，將他逮捕，依公共危險罪送辦。

台中市警察局第六分局市政派出所表示，昨日下午5時30分許接獲報案，指大墩二十街發生交通事故，肇事車輛擦撞路邊一輛BMW M4跑車後逃逸。員警獲報後立即展開查處，循線追緝，並在台灣大道與文心路口攔獲涉案車輛。

警方調查，邱男（48歲）案發前曾飲用不少啤酒，員警將他帶返派出所施以酒測，測得酒精濃度高達每公升1.14毫克，超過公共危險罪標準每公升0.25毫克逾4倍，隨即依法將他逮捕，全案移送台中地檢署偵辦。

第六警分局呼籲，酒後切勿駕車，以免危害自身及他人用路安全；若不慎發生交通事故，也應立即停車並依法處理，切勿心存僥倖肇事逃逸，否則將面臨法律責任。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車。記者陳宏睿／翻攝

台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車。記者陳宏睿／翻攝

台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車，警方獲報後循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車，警方獲報後循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車，警方獲報後循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市邱姓男子昨天傍晚酒駕上路，擦撞路旁違規停車的BMW跑車，警方獲報後循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

酒駕 酒測 跑車 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

BMW自撞艋舺大道分隔島號誌桿 男駕駛渾身酒氣被逮

他騎車壓傷義交逃回家喝高粱 肇事逃逸判6月、酒駕無罪

離奇巧合！宜蘭男撞車肇逃4分鐘後 2天前翻車同地點再衝農田

毒駕奪命肇逃還滅證！台中男瞎扯「借來的車才擦」交保夢碎

相關新聞

影／酒駕撞市價625萬BMW M4跑車逃逸 警攔截逮人酒測1.14毫克

台中市西屯區大墩二十街昨天傍晚發生一起酒駕肇事逃逸事故，邱姓男子在肇事前，飲用不少啤酒後開車上路，途中擦撞一輛違規停放在紅線上、新車要價625萬元的BMW M4雙門跑車，未停車處理便逕自駕車離去。警方獲報後立即追查，在台灣大道與文心路口攔下邱男，經酒測，其酒精濃度高達每公升1.14毫克，將他逮捕，依公共危險罪送辦。

笑容甜美身手颯爽 跆拳女警奪國際10牌 台中市警首位女性常訓教官

台中市警察局迎來新里程碑！交通警察大隊女警王翊馨外型清秀甜美、笑容燦爛，卻是跆拳道4段高手，曾兩度代表警政署出征世界警察消防運動會，勇奪3金2銀5銅共10面獎牌，近日通過嚴格培訓與考核，陞任市警局歷年來首位女性常年訓練技術教官，為長年以男性為主的警技教學領域注入新能量。

BMW自撞艋舺大道分隔島號誌桿 男駕駛渾身酒氣被逮

53歲林姓男子12日晚間9時許酒後駕駛BMW休旅車，沿台北市萬華區艋舺大道東往西行駛，撞上分隔島號誌桿，保險桿及引擎蓋凹毀；員警到場檢視他沒有明顯傷勢，發現散發濃厚酒味，檢測酒測值每公升0.62毫克，逮捕帶回萬華警分局康定路派出所，依公共危險罪移送。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。