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勤美商圈天橋驚傳女子墜落 一度昏迷送醫搶救中
台中市西區公益路、勤美商圈今晚傳出一起天橋墜落意外。一名年約21歲年輕女性疑似從天橋墜下，一度意識昏迷。台中市消防局獲報後迅速出動，將傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救，所幸送醫途中女子已恢復意識，詳細墜樓原因仍待警方進一步釐清。
台中市消防局於在今晚6時26分接獲110轉報，西區公益路1號發生創傷救護案，疑似有一名女子從天橋跳下。
消防局立即派遣中港及博館分隊，共出動3車8人，由中港分隊長賴文權帶隊趕赴現場救援。
救護人員抵達現場後發現，傷者為一名21歲女性，疑似因從天橋墜落導致多處擦傷，當下昏迷。救護人員迅速給予初步急救處置。
警消回報，今晚6時41分，昏迷女子在搭救護車送往中國醫藥大學附設醫院的途中，已恢復意識。
目前傷者正在醫院接受後續治療與觀察，至於墜樓的確切原因，已交由轄區警方深入調查。
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