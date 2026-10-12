勤美商圈天橋驚傳女子墜落 一度昏迷送醫搶救中

宜蘭三星鄉發生離奇的連環車禍，一名林姓男子在短短48小時內，竟兩度在同一路段失控衝進農田，受傷送醫；更讓人傻眼的是，他在第二次衝入農田的4分鐘之前，才剛在附近路口撞擊其他車輛並肇事逃逸，一連串驚險過程全被錄下，離奇巧合更引發地方熱議。

2026-10-12 19:10