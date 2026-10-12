快訊

公務車私用載多名女友出遊 彰化1鄉代會主席遭訴

離奇巧合！宜蘭男撞車肇逃4分鐘後 2天前翻車同地點再衝農田

聽新聞
0:00 / 0:00

勤美商圈天橋驚傳女子墜落 一度昏迷送醫搶救中

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區公益路、勤美商圈今晚傳出一起天橋墜落意外。一名年約21歲年輕女性疑似從天橋墜下，一度意識昏迷。台中市消防局獲報後迅速出動，將傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救，所幸送醫途中女子已恢復意識，詳細墜樓原因仍待警方進一步釐清。

台中市消防局於在今晚6時26分接獲110轉報，西區公益路1號發生創傷救護案，疑似有一名女子從天橋跳下。

消防局立即派遣中港及博館分隊，共出動3車8人，由中港分隊長賴文權帶隊趕赴現場救援。

救護人員抵達現場後發現，傷者為一名21歲女性，疑似因從天橋墜落導致多處擦傷，當下昏迷。救護人員迅速給予初步急救處置。

警消回報，今晚6時41分，昏迷女子在搭救護車送往中國醫藥大學附設醫院的途中，已恢復意識。

目前傷者正在醫院接受後續治療與觀察，至於墜樓的確切原因，已交由轄區警方深入調查。

台中勤美商圈今晚傳出女子墜落天橋意外。聯合報系資料照
台中勤美商圈今晚傳出女子墜落天橋意外。聯合報系資料照

勤美 台中市 墜樓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶日登山事故多 台中市和平山區連4件1人急救不治

港坪運動公園野狗追人！69歲婦晨運跌傷 消防緊急送醫

台中東山路轎車凌晨火燒 駕駛成焦屍難辨…待DNA比對親屬釐清身分

新莊透天厝火警 父子獲救送醫

相關新聞

離奇巧合！宜蘭男撞車肇逃4分鐘後 2天前翻車同地點再衝農田

宜蘭三星鄉發生離奇的連環車禍，一名林姓男子在短短48小時內，竟兩度在同一路段失控衝進農田，受傷送醫；更讓人傻眼的是，他在第二次衝入農田的4分鐘之前，才剛在附近路口撞擊其他車輛並肇事逃逸，一連串驚險過程全被錄下，離奇巧合更引發地方熱議。

台中55歲婦倒臥家中死亡....頭有撕裂傷 兒卻在房間呼呼大睡

台中市潭子區55歲周姓婦人，今天未依預約時間到醫院回診，醫院通知其姪女，姪女因連絡不上周婦而報案，警消到場破門發現周婦倒臥住家，已無生命跡象，頭部有一處撕裂傷，但周婦兒子卻在家中呼呼大睡，周婦死因及其子是否涉案，由警方調查中。

勤美商圈天橋驚傳女子墜落 一度昏迷送醫搶救中

台中市西區公益路、勤美商圈今晚傳出一起天橋墜落意外。一名年約21歲年輕女性疑似從天橋墜下，一度意識昏迷。台中市消防局獲報後迅速出動，將傷者送往中國醫藥大學附設醫院急救，所幸送醫途中女子已恢復意識，詳細墜樓原因仍待警方進一步釐清。

牡丹岩獨攀失聯獲救 山友雙手合十謝救命

一支5人登山隊縱走中央山脈北三段，其中47歲黃姓山友10日清晨獨自前往攀登牡丹岩後失聯，搜救人員進入山區搜尋，今天中午終於在牡丹岩與牡丹山之間尋獲黃男，當時他意識清楚，但疑似有中風，無法自行下山。花蓮縣消防局申請空勤直升機吊掛，下午順利吊掛並轉送慈濟醫院治療。

賓士霸停燒出「武嶺早市」亂象難解...警揭原因 擬管制推接駁

合歡山是熱門景點，每逢假日人潮、車流不斷，但因山區停車空間有限，路幅狹窄，屢衍生違停、塞車等亂象，此次因賓士霸停事件，當地交通壅塞問題遭炎上。警方表示，將邀集相關單位研議熱門時段實施交通管制或提供接駁服務盼改善。

彰化垃圾車右轉與機車碰撞 83歲婦人遭輾身亡

彰化市公所垃圾清運車今天上午行經彰南路一段右轉福東街時，與同向行駛的83歲汪姓婦人發生碰撞，婦人遭垃圾車輾過，當場死亡。行車紀錄器畫面曝光，雙方接近路口時疑似都準備右轉，兩車距離逐漸拉近，機車隨後倒地。警方初步研判，事故可能與視線死角有關，詳細肇事原因仍待調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。