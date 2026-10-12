牡丹岩獨攀失聯獲救 山友雙手合十謝救命

一支5人登山隊縱走中央山脈北三段，其中47歲黃姓山友10日清晨獨自前往攀登牡丹岩後失聯，搜救人員進入山區搜尋，今天中午終於在牡丹岩與牡丹山之間尋獲黃男，當時他意識清楚，但疑似有中風，無法自行下山。花蓮縣消防局申請空勤直升機吊掛，下午順利吊掛並轉送慈濟醫院治療。

消防局表示，這支登山隊規畫走能高安東軍併牡丹池路線，9日自奧萬大入山，預計12日下山，黃男10日清晨告知隊友要前往牡丹岩，其他隊員依照行程及腳程推估，他應在中午12時至下午1時返回牡丹池營地，直到下午3時仍未見人影，懷疑他發生意外，隨即通報求援。

空勤總隊一大三昨天空中勘查牡丹岩周邊，但未發現黃男蹤跡；搜救人員曾嘗試透過手機定位，然而黃男手機已關機超過24小時，無法取得定位資料。今天再度針對牡丹岩周邊展開地毯式搜索，終於在中午於牡丹岩與牡丹山之間找到受困的黃男。

由於黃男登山經驗豐富，幾年前已完成台灣百岳攀登，這次儘管身上只有輕裝，仍靠著意志力撐過一天一夜，看到搜救隊不畏艱難救援，他雙手合十感謝，並與搜救隊合影，搜救任務圓滿。

空勤總隊勤務第一大隊第三隊表示，下午3時8分落地搭載傷患，下午3時17分起飛定向壽豐門諾醫院旁草地，順利落地完成任務。

黃姓山友10日清晨獨自前往攀登牡丹岩後失聯，獲救後無法自行下山，花蓮縣消防局申請空勤直升機吊掛，下午順利吊掛並轉送慈濟醫院治療。圖／花蓮縣消防局提供