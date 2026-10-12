離奇巧合！宜蘭男撞車肇逃4分鐘後 2天前翻車同地點再衝農田

宜蘭三星鄉發生離奇的連環車禍，一名林姓男子在短短48小時內，竟兩度在同一路段失控衝進農田，受傷送醫；更讓人傻眼的是，他在第二次衝入農田的4分鐘之前，才剛在附近路口撞擊其他車輛並肇事逃逸，一連串驚險過程全被錄下，離奇巧合更引發地方熱議。

經查，62歲林姓男子發生的第一起事故，10月8日凌晨4時許駕駛自小客車行經三星鄉上將路三段農改場前，疑似因精神不濟導致車輛失控偏離，直接栽進路旁農田翻覆，四輪朝天；警消獲報後暗夜裡搶救，緊急將受傷的林男送往羅東聖母醫院治療，所幸無生命危險。

事隔兩天，林男於10日晚間向友人借用一輛銀色車上路，當晚6時47分他行經上將路五段與廣富路口，不慎與朱姓男子駕駛的轎車發生擦撞；雖然該起事故僅造成車輛受損、無人受傷，但林男事後並未依規定停車處理，反而直接駕車加速逃離現場，過程被後方的行車紀錄器完整拍下。

未料，林男肇逃後沿上將路三段往羅東方向繼續行駛，短短4分鐘後的18時51分，行經兩天前的翻車路段，竟再次失控飛入路旁農田、卡在水泥護岸旁。

「怎麼又是同一人？」警消接獲連續兩起事故通報後趕抵現場，發現肇事者竟然是兩天前在同一地點翻車的林男，驚呼這也「太巧合了」，隨後將他二度送往聖母醫院救治。

三星警分局指出，林男兩次事故的酒測值均為零，排除酒駕；針對肇事逃逸部分，警方掌握相關線索，將依法通知車主及林男到案說明釐清責任。

林男10日向友人借用一輛銀色車上路，傍晚發生撞車肇事逃逸，4分鐘後行經兩天前的同一處翻車路段，竟再次失控飛入路旁農田、人車卡在水泥護岸旁，受傷再被送醫。圖／民眾提供