賓士霸停燒出「武嶺早市」亂象難解...警揭原因 擬管制推接駁

合歡山是熱門景點，每逢假日人潮、車流不斷，但因山區停車空間有限，路幅狹窄，屢衍生違停、塞車等亂象，此次因賓士霸停事件，當地交通壅塞問題遭炎上。警方表示，將邀集相關單位研議熱門時段實施交通管制或提供接駁服務盼改善。

合歡山武嶺四季特色別具，能賞杜鵑、追雪、觀星、看日出，成觀光熱門景點，更因當地武嶺海拔3275公尺是全台公路最高點，驅車可直上，常有車友揪團夜衝，導致違停、塞車等亂象嚴重，交通問題長期為人詬病，遭笑稱是「武嶺早市」。

針對合歡山武嶺交通亂象，南投縣警局交通隊指出，合歡山區停車空間有限，停車位僅54格，難以支應瞬間湧入數百輛車，在假日極易客滿，車輛排隊等入場，或是刻意放慢車速駛離找可能的停車位，導致車流在台14甲線上總是嚴重回堵。

而台14甲線的山路狹窄、彎道多，尤其昆陽到武嶺路段隘口，道路寬度僅能容納1輛車單向通行，完全無法會車，也致使塞車更加嚴重，為此每逢假日或連續假期，警方都會同相關單位常會針對該重點路段進行機動交通疏導、管制或取締。

但交通隊也坦言，交通疏導及執法取締都是最末段的作為，對於改善合歡山區假日交通擁塞狀況十分有限，為此曾建議公路局改善昆陽到武嶺路段隘口，以外移擴增車道，並增加停車空間，但因事涉環評、工程、山區腹地有限，遲未能推動。

由於，道路改善並非一蹴可幾，也需考量居民及農產運輸等通行，後續將邀集公路局、太魯閣國家公園管理處、林業保育署等相關單位透過道安會報討論是否針對台14甲線在假日或熱門高峰時段比照雪季實施夜間交通管制或研議接駁服務。