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彰化垃圾車右轉與機車碰撞 83歲婦人遭輾身亡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

<a href='/search/tagging/2/彰化' rel='彰化' data-rel='/2/177457' class='tag'><strong>彰化</strong></a>市公所垃圾清運車今天上午行經彰南路一段右轉福東街時，與同向行駛的83歲汪姓婦人發生碰撞，婦人遭<a href='/search/tagging/2/垃圾車' rel='垃圾車' data-rel='/2/145367' class='tag'><strong>垃圾車</strong></a>輾過，當場死亡。圖／讀者提供
彰化市公所垃圾清運車今天上午行經彰南路一段右轉福東街時，與同向行駛的83歲汪姓婦人發生碰撞，婦人遭垃圾車輾過，當場死亡。圖／讀者提供
彰化市公所垃圾清運車今天上午行經彰南路一段右轉福東街時，與同向行駛的83歲汪姓婦人發生碰撞，婦人遭垃圾車輾過，當場死亡。行車紀錄器畫面曝光，雙方接近路口時疑似都準備右轉，兩車距離逐漸拉近，機車隨後倒地。警方初步研判，事故可能與視線死角有關，詳細肇事原因仍待調查。

事故發生在彰化市彰南路一段466號附近。行車紀錄器顯示，垃圾車原本沿彰南路由西往東直行，汪姓婦人騎乘機車與垃圾車同向行駛，接近福東街時，雙方疑似同時右轉，機車隨後遭撞倒地，婦人距離住家約100公尺處不幸身亡。

消防救護人員到場後，發現汪姓婦人已無呼吸、無脈搏且臟器外露，確認明顯死亡，未送醫，交由警方處理。

警方表示，垃圾車當時由鐘姓男子駕駛，執行彰化市公所清潔隊公務，前往學校及機關收運垃圾，行經彰南路右轉福東街時與機車發生碰撞。駕駛發現異狀後隨即停車，酒測值為0，未受傷。事故詳細原因及肇事責任仍待進一步調查釐清。

彰化市長林世賢表示，肇事駕駛是資深清潔隊員，多年來工作表現良好，發生這起意外令人難過。市公所除了進行慰問，也將針對垃圾車行車安全進行檢討，盼透過加裝鏡頭等方式，提高行車安全，改善視線死角問題。

彰化市公所垃圾清運車今天上午行經彰南路一段右轉福東街時，與同向行駛的83歲汪姓婦人發生碰撞，婦人遭垃圾車輾過，當場死亡。圖／讀者提供
彰化市公所垃圾清運車今天上午行經彰南路一段右轉福東街時，與同向行駛的83歲汪姓婦人發生碰撞，婦人遭垃圾車輾過，當場死亡。圖／讀者提供

彰化 垃圾車 車禍 機車

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