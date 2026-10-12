搭公車「拍車門沒招手」爆衝突 乘客肘擊司機飆粗口「問候媽媽」

大都會客運司機黃姓男子昨駕駛公車在台北市載客，與乘客賴姓男子因停靠上車問題起衝突，有民眾稱目擊賴肘擊黃頭部，出言羞辱及亂潑飲料，警方到場查處，雙方表示暫不提出告訴。

有民眾上網貼文指出，搭乘大都會客運公車630路線，司機提醒乘客上車要招手而非拍車門，乘客硬拍後門上車，肘擊司機頭部，還將司機推倒在地，出言羞辱「問候媽媽」、說司機弱智，把手上飲料倒在地板及座椅；怎麼有這種素質的人，司機已去驗傷，支持司機提告。

警方調查，35歲黃姓男子昨下午2時許駕駛公車，行經北市大安區仁愛路3段與建國南路1段口，與乘客60歲賴姓男子在停靠站、乘車過程有口角糾紛，大安警分局新生南路派出所員警到場查處，協調後雙方暫不提告。

大安分局呼籲，民眾遇糾紛應保持理性，撥打110協處，勿因一時情緒失控而衍生脫序、違法行為。