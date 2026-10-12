賓士「霸停」合歡山卡死200車 警挨轟吐心聲：能開單早開了

國慶連假合歡山湧入車潮，一輛白色賓士C300轎車10日「霸停」車道，車主直接消失，一度卡死後方上百輛車，引爆眾人怒火。圖／取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」 合歡山武嶺國慶連假湧現車潮，一輛白色賓士竟直接「霸停」車道卡住後方上百輛車，警方未能開罰，研議將賓士車主依妨害公眾往來安全罪法辦，輿論仍燒不停。對此，員警也吐露心聲，若不是受限於現行道交條例，否則「能開單早開了。」

合歡山是熱門景點，每逢假日總有不少民眾夜衝上山看日出，但因停車位有限，部分駕駛貪圖方便，將車輛違停在狹窄山路兩側，甚至占用單線車道，導致塞車嚴重，國慶日當天有一輛白色賓士更誇張，車主將車停在車道上，人直接消失。

而因該輛賓士C300將車「霸停」在合歡山公路，卡住後方上百輛車，有人連繫車主，但車主態度輕浮惹眾怒；也有人報警，但警方到場時，賓士已駛離，未能當場舉發開罰，事後將以「刑法」妨害公眾往來安全罪送辦，但輿論仍持續延燒。

仁愛警分局針對該起賓士違停事件已主動展開蒐證調查，據了解，該名賓士車主是台東人，年約2、30歲，警方已寄發通知單要求車主到案說明，目前當事人尚未到案，訊後連同相關影像及事證，將函請地檢署偵辦，依法釐清相關刑事責任。

只是仍有不少民眾責怪警方不開罰，也讓第一線員警有些委屈，有員警表示，警力假日集中在武嶺疏導，搭配機動取締，「沒算到，竟有人直接把車停在車道上，前所未見，下次就知道了」，也因停放點距武嶺少說4公里，獲報驅車前往被塞了一下，同時也有人通知車主，所以到場時，車已開走，才沒能在現場開單舉發。

也有員警坦言，「他們也想對賓士車主開單，但就罰不了」，以前現場沒開到罰單，還能依據民眾提供檢舉違停影像舉發。偏偏「道交條例」因交通檢舉案暴增，於2022年至2023年間修改，不再開放民眾檢舉紅黃線違停，導致如今無法開單。

有交通員警也點出，因現行「道交條例」限制，無法開罰，否則「能開單早開了」，在於法不符的狀況下，若強行開單，車主事後申訴會被撤單，還恐倒打一耙警方亂開單。對此他建議恢復民眾可檢舉違停，但須檢附違停3分鐘以上影片佐證。