獨攀牡丹岩未歸直升機空勘未果 北三段失聯山友終尋獲意識清楚

一支5人登山隊9日從南投奧萬大入山，計畫縱走中央山脈北三段，47歲黃姓山友10日清晨獨自前往攀登牡丹岩後失聯，搜救人員連日進入山區搜尋，今天中午終於在牡丹岩與牡丹山之間尋獲黃男，當時他意識清楚，但身上有傷，搜救人員正設法將他送下山就醫。

花蓮縣消防局表示，這支登山隊規畫走能高安東軍併牡丹池路線，9日自奧萬大入山，預計12日下山。黃男10日清晨告知隊友要前往牡丹岩一帶探訪，其他隊員依照行程及腳程推估，他應在中午12時至下午1時返回牡丹池營地，直到下午3時仍未見人影，懷疑他在牡丹岩至牡丹池之間發生意外，隨即通報求援。

隊友後來遇到曾在牡丹岩看過黃男的其他登山客，確認他當天上午曾出現在當地，但之後便失去蹤影。考量徒步抵達牡丹池至少需要2天，為把握救援時效，搜救單位協請空勤總隊出動直升機支援。

空勤總隊一大三11日上午9時派遣黑鷹直升機從花蓮機場起飛，搭載4名搜救人員前往牡丹池附近，將人員投放後展開搜尋，機組人員也從空中勘查牡丹岩周邊，但未發現黃男蹤跡。搜救人員曾嘗試透過手機定位尋人，然而黃男手機已關機超過24小時，當時無法取得可供搜尋的定位資料。

地面搜救人員昨天搜尋未果，今天再度針對牡丹岩周邊展開地毯式搜索，終於在中午於牡丹岩與牡丹山之間找到黃男，他當時意識清楚，但身體受傷，搜救人員正準備移往適合直升機吊掛的空曠地點，並申請空勤總隊協助吊掛下山送醫。

另外，登山隊其餘4名隊員因糧食不足，加上其中2人身體不適、出現腹瀉，昨天已先行下山。據悉，黃男登山經驗豐富，幾年前已完成百岳攀登，至於此次獨自前往牡丹岩後受困的原因，仍待搜救人員進一步了解。