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統促黨總裁「白狼」張安樂隨扈 永和樂華夜市爆打少年遭收押

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

<a href='/search/tagging/2/統促黨' rel='統促黨' data-rel='/2/149804' class='tag'><strong>統促黨</strong></a>總裁「白狼」<a href='/search/tagging/2/張安樂' rel='張安樂' data-rel='/2/115849' class='tag'><strong>張安樂</strong></a><a href='/search/tagging/2/隨扈' rel='隨扈' data-rel='/2/151143' class='tag'><strong>隨扈</strong></a>、「中華安樂之友會」會長王啟鑌（右）因<a href='/search/tagging/2/夜市' rel='夜市' data-rel='/2/111010' class='tag'><strong>夜市</strong></a>爆打少年遭新北地院裁定收押。聯合報系資料照
統促黨總裁「白狼」張安樂隨扈、「中華安樂之友會」會長王啟鑌（右）因夜市爆打少年遭新北地院裁定收押。聯合報系資料照
統促黨總裁「白狼」張安樂隨扈王啟鑌昨天傍晚僅因騎電動自行車行經新北市永和區樂華夜市，有2名少年未聽見喇叭聲讓路，竟涉嫌出拳毆打其中1名少年還吐口水。警方獲報後趕往現場將其逮捕，新北地檢署檢察官複訊後，依涉犯傷害、恐嚇等罪嫌將他聲請預防性羈押獲准。

據了解，王男出身竹聯幫戰堂，後來積極參與統促黨，除了是張安樂隨扈，還是統促黨「中華安樂之友會」會長。48歲的他去年在中和四號公園挑釁、騷擾罷團，後來又因動用私刑遭刑事局查辦，2017年更曾與張安樂兒子張瑋在台大校園「好聲音」流血衝突事件中當場毆人，前科累累。

檢警調查，王男昨天傍晚5時許騎乘電動自行車行經樂華夜市，因當時假日人潮眾多而前方2名14歲少年按喇叭，不料2少年因沒聽見喇叭聲，王男便心生不滿出口罵髒話，雙方爆發口角，最後王男暴怒出拳毆打其中1名少年，還向少年吐口水，雙方扭打至路旁店家，過程全被路人及一旁商家錄影上傳至社群平台。

轄區永和警分局獲報後，出動10多名快打警力趕赴現場，依準現行犯逮捕王男，同時發現挨打少年頸部、膝蓋等處擦挫傷，警詢後將王男依傷害、恐嚇罪嫌移送新北檢偵辦。

張安樂 統促黨 永和 隨扈 夜市

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