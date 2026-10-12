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影／安平獨居7旬婦遭反鎖自家頂樓 烈陽曬到不支…警消攀牆救人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

71歲黃姓老婦獨居台南市安平區整棟5層樓透天厝，前天她請工人到頂樓施工，將人帶上樓後，自己就在旁邊整理東西；結果工人誤以為老婦已下樓，暫時離開時門自動反鎖，導致黃婦受困曬太陽逾一個小時，體力漸漸不支無奈大喊「救命」，所幸鄰居聽到呼救聲，通報警消救人

台南市警第四分局育平派出所所長楊文杰說明，前天下午4時許，派出所接獲110通報，指稱安平區育平五街附近有民眾受困住家頂樓，警員陳廷維、黃于欣獲報立即趕往處理；員警到場後，發現黃姓老婦獨自站在透天厝5樓頂樓，不斷喊「救命」，但因黃婦獨居，屋內也沒有人能幫忙開門。

員警先安撫老婦情緒，經了解，原來老婦帶工人至頂樓施工，工程尚未結束，施工人員暫時離開休息時，沒有注意到老婦仍在頂樓，而屋內房門設計是關門即會自動上鎖；老婦要下樓時才發現已被困在頂樓，加上沒帶手機，被烈陽曬了一個多小時不知道該怎麼辦，最後只能站在頂樓邊高聲呼救，所幸有鄰居聽到報警。

員警評估現場環境，徵得隔壁鄰居同意後，通報消防人員一起進入隔壁棟頂樓；在警消合力下，由隔壁棟如蜘蛛人般攀爬進入老婦住家內協助開門，順利將老婦安全救出，趕緊讓她飲水休息，所幸整起事件未造成人員傷亡。老婦表示，自己一個人獨居在透天厝，被反鎖又沒帶手機，還好有警消救援。

分局長廖水池提醒，獨居及高齡長者前往頂樓或其他可能受限的空間時，應盡可能攜帶手機或其他通訊設備，以便緊急時聯繫外界；如發現有人受困或聽聞呼救聲，請立即撥打110或119求助，透過警消與民眾共同合作，守護居家安全。

71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝
71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝

71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，站在頂樓邊高聲求救。記者袁志豪／翻攝
71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，站在頂樓邊高聲求救。記者袁志豪／翻攝

71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消如蜘蛛人攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝
71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消如蜘蛛人攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝

71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝
71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝

71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝
71歲黃姓老婦被反鎖在自家透天厝頂樓，受困曬太陽逾一個小時，所幸警消攀牆進入她屋內，開門救人。記者袁志豪／翻攝

頂樓 獨居 救人 透天厝 台南 老婦

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