聽新聞
0:00 / 0:00
影／中壢拖車猛煞車…綑繩瞬間斷 變電箱滾落占車道挨罰
26歲黃姓男子今天上午駕駛營業半拖車，沿桃園市中壢區中華路一段（台1線）往桃園區方向直行，行經忠孝路口時，疑因固定貨物的繩索斷裂，導致車上載運的變電箱掉落，占用內、外側車道，造成車流回堵。因正值上班尖峰時段，警方啟動交通快打，派員管制與疏導交通。
中壢警分局內壢派出所上午8時許獲報，立即派員到中華路一段現場交管，維護車流通行安全和順暢；另針對黃男所載貨物掉落的違規行為，依道路交通管理處罰條例「所載貨物飛散」舉發，可處3000以上1萬8000元以下罰鍰。
道路監視器畫面可以看見貨車行經路口時，疑前方車輛煞車時跟著煞車力道猛，只見捆繩斷脫變電箱掉落。分局長林鼎泰呼籲，駕駛載運貨物應妥善綑綁固定，出車前確實檢查繩索及固定設備，且應有多重確保，避免貨物於行駛途中鬆脫、掉落，危及其他用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。