影／中壢拖車猛煞車…綑繩瞬間斷 變電箱滾落占車道挨罰

26歲黃姓男子今天上午駕駛營業半拖車，沿桃園市中壢區中華路一段（台1線）往桃園區方向直行，行經忠孝路口時，疑因固定貨物的繩索斷裂，導致車上載運的變電箱掉落，占用內、外側車道，造成車流回堵。因正值上班尖峰時段，警方啟動交通快打，派員管制與疏導交通。

中壢警分局內壢派出所上午8時許獲報，立即派員到中華路一段現場交管，維護車流通行安全和順暢；另針對黃男所載貨物掉落的違規行為，依道路交通管理處罰條例「所載貨物飛散」舉發，可處3000以上1萬8000元以下罰鍰。

道路監視器畫面可以看見貨車行經路口時，疑前方車輛煞車時跟著煞車力道猛，只見捆繩斷脫變電箱掉落。分局長林鼎泰呼籲，駕駛載運貨物應妥善綑綁固定，出車前確實檢查繩索及固定設備，且應有多重確保，避免貨物於行駛途中鬆脫、掉落，危及其他用路人安全。

貨車煞車時疑力道猛捆繩斷，變電箱掉落。記者鄭國樑／翻攝