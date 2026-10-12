影／男行竊女把風！三創手機遭竊 鴛鴦盜重遊舊地落網

謝姓男子與陳姓女友上月底在涉嫌在台北市三創生活園區行竊一支價值4萬2000元的智慧型手機，昨午又現身三創閒逛，受害店家認出2人後報警，員警介入後將2人管束並帶返調查，雖2人否認涉案，仍被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，三創生活園區內某店家發現，店內一支價值4萬2000元的智慧型手機9月27日不翼而飛，調閱監視器畫面鎖定1名男子行竊手機，另有1名女子負責把風，店家記下男女樣貌特徵並報警。

昨午4時許，受害店家發現涉案男女又重回案發現場，從容逛街，立刻報警處理，轄區忠孝東路派出所員警獲報到場，正準備上前盤查2人，2人卻消極不配合、拔腿逃跑，經線上警力支援攔截2人，男子仍瘋狂抵抗，現場員警便施以保護管束，將2人帶返警所調查。

據悉，44歲謝男曾涉毒品案，自稱從事服務業；43歲陳女無業，曾涉洗錢案。2人對於店家指稱曾在9月27日行竊手機部分，皆稱「不知道」、「我們當天沒去三創」等，但因店家指證歷歷、相關監視器影像明確，警詢後依竊盜罪嫌將2人函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾如遇財物遭竊或發現可疑人事物，應立即報警，並盡可能保留相關監視器畫面及事證，以利警方迅速查緝、釐清案情。