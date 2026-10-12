快訊

學術黑市／退休師化身學術地下教練 見證黑色產業鏈

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警桃園順利逮人

俄國與北韓跨國公路橋開通！俄朝利益輸送無上限？

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園八德惡火燒出命案！25歲女頸部中刀 男落網否認犯行

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>市八德區永忠街一處民宅發生火警，25歲盧姓女子被發現身中刀傷、送醫不治，警方循線逮捕涉有重嫌的林姓男子，今由員警帶往偵辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園市八德區永忠街一處民宅發生火警，25歲盧姓女子被發現身中刀傷、送醫不治，警方循線逮捕涉有重嫌的林姓男子，今由員警帶往偵辦。記者朱冠諭／翻攝
桃園市八德區永忠街一處民宅昨日清晨發生火警，消防人員趕抵現場，發現25歲盧姓女子倒臥血泊中，全身有大面積燒燙傷頸部還有明顯刀傷，經送醫搶救仍不治。警方調閱監視器發現，林姓男子離開附近後，民宅隨即起火，循線將他逮捕，懷疑林男尾隨盧女入屋行凶，再縱火企圖毀屍滅跡，但林男否認涉案，雙方是否認識及犯案動機仍待釐清。

桃園市消防局昨日上午6時許獲報，八德區永忠街一處民宅發生火警，立即出動11車、25名消防人員趕往搶救，火勢於上午6時48分撲滅。消防人員入屋搜救時，發現盧女倒臥血泊中，全身有大面積燒燙傷，已無呼吸心跳，緊急送往聖保祿醫院急救，仍因傷勢過重不治。

消防人員發現盧女頸部有明顯刀傷，察覺案情不單純，隨即通報警方調查。警方初步勘查現場，懷疑涉及人為縱火，立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面，追查案發前後出入民宅的可疑人士。

據了解，警方調閱監視器發現，林男曾出現在案發民宅附近，且在他離開後不久，民宅隨即起火，警方循線在附近將他逮捕。專案小組初步懷疑，林男可能尾隨盧女進入屋內行凶，隨後縱火企圖毀屍滅跡，但實際犯案過程仍待調查。

據悉，林男落網後精神狀況不佳，面對警方初步詢問否認涉案，也未清楚交代案情。警方昨晚考量已至夜間，暫緩製作警詢筆錄，預計今日上午待林男狀況好轉後進一步詢問，並移送桃園地檢署偵辦。

至於犯案動機，專案小組朝金錢、感情糾紛等方向調查，也不排除林男與盧女原本互不認識，雙方關係及案發經過仍待釐清。檢方昨已進行相驗，預計15日解剖遺體，確認盧女確切死因。

頸部 命案 桃園 火災 縱火 燒燙傷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園八德火警女子大面積燒燙傷頸部刀傷送醫不治 警逮1嫌

每天給200元養啃老外甥！新莊婦遭砍多刀慘死 外甥擦手上血跡畫面曝

台中東山路轎車凌晨火燒 駕駛成焦屍難辨…待DNA比對親屬釐清身分

高雄小貨車無號誌路口撞7旬男騎士奪命畫面曝 警揭關鍵處雙方都有錯

相關新聞

抓到了！啃老外甥亂刀砍死阿姨逃逸 新莊警中午桃園順利逮人

新北市新莊區永安街昨晚7時許發生凶殺命案，借住在59歲林姓阿姨家的33歲李男疑與阿姨發生口角，昨午竟持刀將阿姨砍死，犯案後隨即逃逸。新莊警調閱監視器鎖定行蹤，今天中午在桃園市將李男逮捕，目前正要帶回警局以釐清確切犯案過程。

桃園八德惡火燒出命案！25歲女頸部中刀 男落網否認犯行

桃園市八德區永忠街一處民宅昨日清晨發生火警，消防人員趕抵現場，發現25歲盧姓女子倒臥血泊中，全身有大面積燒燙傷，頸部還有明顯刀傷，經送醫搶救仍不治。警方調閱監視器發現，林姓男子離開附近後，民宅隨即起火，循線將他逮捕，懷疑林男尾隨盧女入屋行凶，再縱火企圖毀屍滅跡，但林男否認涉案，雙方是否認識及犯案動機仍待釐清。

高雄小貨車無號誌路口撞7旬男騎士奪命畫面曝 警揭關鍵處雙方都有錯

77歲何姓老翁昨天下午3時27分騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車衝撞，何噴飛倒地，因身體多處骨折及出血，搶救2小時仍不治，雙方均無酒駕行為，警方研判雙方未依停、慢標誌停車或減速釀禍，詳細肇責待釐清。

影／天外天大火燒出陰謀論？謝國樑：起火若非自然行為 財務不是理由

基隆市天外天回收床墊堆置場12天前發生火災，嚴重空汙引發民怨。基隆市長謝國樑今天說，檢舉資料顯示得標的處理業者疑有轉包，下包業者曾說過「放一把火最快」。火災如果是「非自然行為」，財務並不是理由，希望相關單位協助釐清。

影／男行竊女把風！三創手機遭竊 鴛鴦盜重遊舊地落網

謝姓男子與陳姓女友上月底在涉嫌在台北市三創生活園區行竊一支價值4萬2000元的智慧型手機，昨午又現身三創閒逛，受害店家認出2人後報警，員警介入後將2人管束並帶返調查，雖2人否認涉案，仍被依竊盜罪嫌送辦。

影／機車乘客反向面對道路跨坐…手中環抱大金爐 南警要開罰

台南市安平區中華西路與安平路口昨天下午3時許，出現一輛機車後方所載乘客竟是反向、面對後方道路跨坐，乘客手中還環抱一個大金爐，看似頗為沉重；機車騎士行駛時搖搖晃晃，險象環生，被目擊民眾拍下影片放上網路，警方表示，已違反道路交通管理處罰條例，將依法開罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。