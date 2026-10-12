聽新聞
0:00 / 0:00
桃園八德火警女子大面積燒燙傷頸部刀傷送醫不治 警逮1嫌
桃園市八德區一處民宅11日發生火警，盧姓女子大面積燒燙傷送醫仍不治。警方初步了解死者有刀傷且疑似人為縱火，在周邊查獲1名嫌犯逮捕，全案已報請桃園地方檢察署指揮偵辦。
桃園市警局八德分局偵查隊副隊長蔡志鳴今天接受媒體聯訪表示，警方11日清晨接獲民眾報案有火災發生，到場發現一女性民眾已休克，送醫搶救仍不治，初步了解死者身上有刀傷且疑似人為縱火，經擴大調閱監視器搜尋，在周邊查獲逮捕1名嫌犯，全案也報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦中。
桃園市消防局指出，11日清晨6時12分接獲報案，起火點位於地上2層、頂樓加蓋鐵皮的建築物第3層，現場燃燒神明廳日常用品、黑板及隔壁2樓房間床墊。
消防局說，消防人員在現場救出1名盧姓女子，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，除全身大面積燒燙傷，還有頸部刀傷，後續已送醫急救，這起火警共出動消防人員25名、消防車8輛及救護車3輛，詳細起火原因及財物損失仍待調查。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。