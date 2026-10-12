桃園八德火警女子大面積燒燙傷頸部刀傷送醫不治 警逮1嫌

77歲何姓老翁昨天下午3時27分騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車衝撞，何噴飛倒地，因身體多處骨折及出血，搶救2小時仍不治，雙方均無酒駕行為，警方研判雙方未依停、慢標誌停車或減速釀禍，詳細肇責待釐清。

2026-10-12 11:36