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影／機車乘客反向面對道路跨坐…手中環抱大金爐 南警要開罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市安平區中華西路與安平路口昨天下午3時許，出現一輛機車後方所載乘客竟是反向、面對後方道路跨坐，乘客手中還環抱一個大金爐，看似頗為沉重；機車騎士行駛時搖搖晃晃，險象環生，被目擊民眾拍下影片放上網路，警方表示，已違反道路交通管理處罰條例，將依法開罰

第四分局安平派出所所長李俊宏今天說明，有關於網友在社群媒體Threads所發布的貼文「牛B 阿伯載金爐」及影像，顯示有民眾騎乘機車雙載，後座乘客反向手抱金爐，疑違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，警方已主動調查，將通知行為人到案說明，依法可處300元以上、600元以下罰鍰。

警方說明，違規地點在中華西路與安平路口，時間為昨天下午3時43分左右，呼籲民眾機車附載人員或物品應遵守相關交通規定，避免以不當方式載運物品，以維行車安全。

台南市安平區中華西路與安平路口昨天下午3時許有機車後方乘客竟是反向、面對後方道路跨坐，手<a href='/search/tagging/2/中環' rel='中環' data-rel='/2/112723' class='tag'><strong>中環</strong></a>抱著一個大金爐，行駛時搖搖晃晃。圖／民眾提供
台南市安平區中華西路與安平路口昨天下午3時許有機車後方乘客竟是反向、面對後方道路跨坐，手中環抱著一個大金爐，行駛時搖搖晃晃。圖／民眾提供

台南市安平區中華西路與安平路口昨天下午3時許有機車後方乘客竟是反向、面對後方道路跨坐，手中環抱著一個大金爐，行駛時搖搖晃晃。圖／民眾提供
台南市安平區中華西路與安平路口昨天下午3時許有機車後方乘客竟是反向、面對後方道路跨坐，手中環抱著一個大金爐，行駛時搖搖晃晃。圖／民眾提供

金爐 開罰 中環 機車

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