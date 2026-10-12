高雄小貨車無號誌路口撞7旬男騎士奪命畫面曝 警揭關鍵處雙方都有錯

77歲何姓老翁昨天下午3時27分騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車衝撞，何噴飛倒地，因身體多處骨折及出血，搶救2小時仍不治，雙方均無酒駕行為，警方研判雙方未依停、慢標誌停車或減速釀禍，詳細肇責待釐清。

鳳山警分局指出，何姓老翁昨天下午3時27分許騎機車沿五甲二路677巷由南往北行駛，行經五甲二路口時，與沿五甲二路由西往東直行由吳姓女子（40歲）駕駛的自小貨車發生擦撞。

何男連人帶車噴飛倒地，因身體多處骨折及出血，經送醫搶救2小時後仍宣告不治，吳女則未受傷。警方指，雙方酒測值均為○，排除酒駕情事，後續將報請檢察官相驗，釐清確切死因。

警方初步研判，何男行經事故無號誌路口時疑未依「停」標線指示停車，小貨車駕駛吳女則疑未依「慢」標線指示減速，詳細肇因及肇責仍待交通大隊調查釐清。

77歲何姓老翁昨天下午騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車撞及（紅圈處），噴飛重傷送醫不治。記者石秀華／翻攝

77歲何姓老翁昨天下午騎機車行經高市五甲二路一處無號誌路口，當場被吳姓女子駕駛的小貨車撞及，噴飛重傷送醫不治。記者石秀華／翻攝