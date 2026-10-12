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又是酒駕惹禍！台中男騎機車撞汽車全身傷遭法辦

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

51歲張姓男子昨晚騎機車行經台中市豐原區三豐路一段，與同向行駛駕駛轎車的黃姓女子發生碰撞，張男機車倒地，手腳多處挫傷，員警到場實施酒測，張男酒測值超過法定標準，警詢後依刑法公共危險罪嫌移請台中地檢署偵辦。

昨晚7時27分，豐原警分局接獲報案指稱，豐原區三豐路一段有交通事故發生，立即派員警前往處理，經警方初步調查，51歲張姓男子騎機車，沿葫蘆墩一街左轉三豐路往豐原大道方向行駛，與同向行駛的25歲黃姓女子駕駛的轎車發生碰撞，致張男手腳多處挫傷。

員警對張男實施酒測，張男酒測值超過法定標準，警詢後依刑法公共危險罪嫌移請台中地檢署偵辦。頂街派出所副所長劉洸華呼籲，酒後駕車不僅危害自身及其他用路人的生命安全，更須面臨相關行政裁罰及刑事責任，呼籲民眾切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

51歲張姓男子昨晚酒後騎機車行經台中市豐原區三豐路一段，與同向行駛駕駛轎車的黃姓女子發生碰撞，張男機車倒地，手腳多處挫傷。圖／民眾提供
51歲張姓男子昨晚酒後騎機車行經台中市豐原區三豐路一段，與同向行駛駕駛轎車的黃姓女子發生碰撞，張男機車倒地，手腳多處挫傷。圖／民眾提供

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