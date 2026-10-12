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影／天外天大火燒出陰謀論？謝國樑：起火若非自然行為 財務不是理由

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆天外天回收床墊堆置場12天前發生火災，嚴重空汙引發民怨。基隆市長謝國樑今天說，檢舉資料顯示得標的處理業者疑有轉包，下包業者曾說過「放一把火最快」。火災如果是「非自然行為」，財務並不是理由，希望相關單位協助釐清。

基隆市環保局將回收的廢彈簧床墊，堆置在已停用的原天外天垃圾掩埋場區。環保局發包委外處理。廠商在9月29日進場，9月30日下午堆置場起火燃燒，火勢猛烈，消防員隔天上午才撲滅。

這場大火發生時，現場堆置約1700床廢彈簧床。消防人員滅火後，火災調查科人員初步勘查，發現兩處獨立起火點，並有疑似盛裝柴油的容器及燒熔油桶，相關跡象待進一步鑑定。

謝國樑今天說，處理廢彈簧床的標案底價約135萬元，業者以70幾萬元得標。因為不足底價的70%，市府有根據採購法要求廠商說明。業者提出的理由是有自行研發，處理廢彈簧床的破碎機台，可有效提升速度、降低成本，「但是後來發生的情況，大家應該都很了解」。

謝國樑指出，這場火火有兩個獨立的燃燒區域，相隔20公尺，最後導致信義區並擴及全市嚴重的空氣汙染。市府事後有收到檢舉函，指得標業者極有可能不是正式處理廢彈簧墊的廠商，處理廠商可能另有其人。市府除跟社會大眾說明，也透過政風單位轉請基隆地檢署偵辦。

謝國樑表示，檢舉函稱有家公司，負責人姓童，曾經在2015至2016年間，取得基隆市環保局資源回收物變賣案資格。當時檢調查出童姓業者涉嫌招待清潔隊員飲宴、喝花酒行賄，檢方曾依違反貪汙制罪條例聲請羈押，市府目前尚未到案情後續發展資料。

謝國樑說，為什麼市府會認真看待檢舉函？因為這個童姓業者兩年前，曾經跟環保局的主管說，假如要解決天外天的床墊，「就是放一把火最快」。

謝國樑認為，從財務的角度來看，發生這樣子的大火，業者70幾萬元都拿不到，並且不論是故意或過失，造成這樣子嚴重全市性的空汙，一定會有巨額的罰鍰。假如這場火是非自然的行為，財務並不是他們做這件事情理由，也就是不是為了賺更多的錢，或節省更多的資源去做這樣的事情。

謝國樑說，這件事情有必要釐清，所以他也懇請基隆地檢署，針對這個事情能夠還原真相，調查清楚。市政府並沒有司法調查權，能做到的就是把市府所有認為可疑的事證、線索跟疑點，轉知社會大眾，並且期盼也請求檢方還原事實。

基隆市長謝國樑（中）今天說，天外天回收床墊堆置場火災，如果是非自然行為，財務並不是理由，希望相關單位協助釐清。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天說，天外天回收床墊堆置場火災，如果是非自然行為，財務並不是理由，希望相關單位協助釐清。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑（中）今天說，天外天回收床墊堆置場火災，如果是非自然行為，財務並不是理由，希望相關單位協助釐清。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天說，天外天回收床墊堆置場火災，如果是非自然行為，財務並不是理由，希望相關單位協助釐清。記者邱瑞杰／攝影

基隆市天外天回收床墊堆置場9月30日發生火災，空氣汙染引發民怨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市天外天回收床墊堆置場9月30日發生火災，空氣汙染引發民怨。記者邱瑞杰／翻攝

謝國樑 財務 基隆 火災 天外天 垃圾掩埋場

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