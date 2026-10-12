影／高雄8旬單車婦擦撞輕軌受傷畫面曝 網驚「早晨的阿嬤特別勇」

86歲蘇姓老婦今天上午8時10分騎單車行經高市輕軌機廠站路口，無視輕軌列車駛近，直接右轉當場撞上列車頭，人車倒下，幸僅手腳輕傷，目擊網友將畫面PO網指「早晨的阿嬤特別勇」；警方對蘇開出2張罰單，並依過失妨害舟車行駛安全罪送辦。

前鎮警分局指出，蘇姓婦人（86歲）今天上午8時10分騎單車由凱旋四路右轉瑞隆路往東方向行駛，當場撞及從籬仔內站依綠燈號誌行駛的輕軌列車，蘇婦人車倒地後，所幸僅手腳受輕傷；但造成輕軌列車延誤5分鐘。

事故過程被網友目擊拍下畫面PO網，指「早晨的阿嬤總是特別的勇猛，右轉無視輕軌直接撞下去」；有網友回應「阿嬤的意志總是令人意想不到」。

前鎮警分局指出，蘇婦騎單車撞上由徐姓司機員（27歲）駕駛的輕軌列車，事故後，警方檢測雙方均無酒駕行為；初步分析事故主因係蘇未依號誌指示行駛。

警方指出，蘇婦行為已違反道路交通管理處罰條例第73條第1項第3款：「不依規定轉彎、超車、停車或通過交岔路口」，可處300元至1200元罰鍰；及同條例第74條第1項第9款：「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」可處300元至1200元罰鍰，合計最高可罰2400元。

另因蘇婦違規行為致與輕軌發生交通事故，涉犯過失妨害舟車行駛安全罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，警方將於調查後依法移送地檢署偵辦；詳細肇責仍待交通大隊分析研判。

86歲蘇姓老婦今天上午8時10分騎單車行經高市輕軌機廠站路口，無視輕軌列車駛近，右轉撞上列車頭，幸僅受輕傷。記者石秀華／翻攝