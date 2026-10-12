快訊

沙國機場連環遇襲釀死傷！軍費全球第8為何擋不住 原因與王室有關

蔡琴宣布封麥！親曝正式告別舞台時間：沒有永遠的蔡琴

連日挺松機遷建！張景森：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

聽新聞
0:00 / 0:00

台中東山路轎車凌晨火燒 駕駛成焦屍難辨…待DNA比對親屬釐清身分

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

<a href='/search/tagging/2/台中' rel='台中' data-rel='/2/245112' class='tag'><strong>台中</strong></a>市北屯區東山路二段在今天凌晨發生一起<a href='/search/tagging/2/火燒車' rel='火燒車' data-rel='/2/116525' class='tag'><strong>火燒車</strong></a>案件，一名死者在駕駛座已身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天凌晨發生一起火燒車案件，一名死者在駕駛座已身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段今日凌晨3時許發生死亡火燒車事故，一輛停放路邊的轎車起火燃燒，消防人員到場撲滅火勢後，在駕駛座發現1具焦屍，已無法辨識。警方依車牌查出車主為62歲男子，將聯絡車主兒子採集DNA進行親子比對，以確認死者身分，並報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局表示，凌晨3時30分獲報後，派遣東山、新社分隊消防車5輛、消防人員11名前往搶救，由東山分隊小隊長李其修擔任指揮官。消防人員在3時44分抵達現場時，轎車已全面燃燒，立即出水灌救，火勢於3時48分控制並撲滅，隨即在駕駛座發現焦屍。

消防局指出，車內發現卡式爐及炭盆，起火原因由第八大隊火調人員調查中。據附近居民表示，事發當下火勢相當猛烈；此外，現場旁人行道疑似留有輕微撞擊痕跡，車牌掉落，駕駛座椅背呈後躺狀態，該車案發前是否曾發生碰撞，以及確切起火原因與死因，仍待警方進一步調查釐清。

台中市北屯區東山路二段在今天凌晨3時許，發生火燒車意外，車內駕駛身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天凌晨3時許，發生火燒車意外，車內駕駛身亡。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區東山路二段在今天凌晨發生一起火燒車案件，一名死者在駕駛座已身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天凌晨發生一起火燒車案件，一名死者在駕駛座已身亡。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區東山路二段在今天凌晨3時許，發生火燒車意外，車內駕駛身亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區東山路二段在今天凌晨3時許，發生火燒車意外，車內駕駛身亡。記者陳宏睿／翻攝

台中 DNA 火燒車 消防人員 死亡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／竹北博愛街工廠大火 濃煙直竄天際、火舌竄出...15車、34人前往搶救

國慶日登山事故多 台中市和平山區連4件1人急救不治

高雄凌晨奪命車禍！紅牌重機騎士自撞分隔島不治 噴飛畫面曝光

影／苗栗苑裡鎮垃圾場大火濃煙竄天 消防人車搶救中

相關新聞

影／高雄8旬單車婦擦撞輕軌受傷畫面曝 網驚「早晨的阿嬤特別勇」

86歲蘇姓老婦今天上午8時10分騎單車行經高市輕軌機廠站路口，無視輕軌列車駛近，直接右轉當場撞上列車頭，人車倒下，幸僅手腳輕傷，目擊網友將畫面PO網指「早晨的阿嬤特別勇」；警方對蘇開出2張罰單，並依過失妨害舟車行駛安全罪送辦。

台中東山路轎車凌晨火燒 駕駛成焦屍難辨…待DNA比對親屬釐清身分

台中市北屯區東山路二段今日凌晨3時許發生死亡火燒車事故，一輛停放路邊的轎車起火燃燒，消防人員到場撲滅火勢後，在駕駛座發現1具焦屍，已無法辨識。警方依車牌查出車主為62歲男子，將聯絡車主兒子採集DNA進行親子比對，以確認死者身分，並報請檢察官相驗，釐清死因。

影／台中北屯東山路凌晨火燒車…駕駛成焦屍 起火原因待查

台中市北屯區東山路二段今日凌晨3時許發生死亡火燒車事故。一輛往新社方向行駛的轎車不明原因起火燃燒，警消獲報到場後迅速控制火勢，將火撲滅，但駕駛受困車內未能逃出，已明顯死亡，未送醫；該車遭嚴重燒毀，駕駛身分及死因仍待釐清。

港坪運動公園野狗追人！69歲婦晨運跌傷 消防緊急送醫

嘉義市一名69歲婦人昨天上午在港坪運動公園運動時，突然遭野狗追逐，不慎跌倒受傷，造成左手腕扭傷及腰部疼痛。嘉義市消防局獲報派遣救護車到場，經初步處置後送醫治療，所幸婦人意識清楚、生命徵象穩定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。