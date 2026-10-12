台中東山路轎車凌晨火燒 駕駛成焦屍難辨…待DNA比對親屬釐清身分

台中市北屯區東山路二段在今天凌晨發生一起火燒車案件，一名死者在駕駛座已身亡。記者陳宏睿／翻攝 台中市北屯區東山路二段今日凌晨3時許發生死亡火燒車事故，一輛停放路邊的轎車起火燃燒，消防人員到場撲滅火勢後，在駕駛座發現1具焦屍，已無法辨識。警方依車牌查出車主為62歲男子，將聯絡車主兒子採集DNA進行親子比對，以確認死者身分，並報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局表示，凌晨3時30分獲報後，派遣東山、新社分隊消防車5輛、消防人員11名前往搶救，由東山分隊小隊長李其修擔任指揮官。消防人員在3時44分抵達現場時，轎車已全面燃燒，立即出水灌救，火勢於3時48分控制並撲滅，隨即在駕駛座發現焦屍。

消防局指出，車內發現卡式爐及炭盆，起火原因由第八大隊火調人員調查中。據附近居民表示，事發當下火勢相當猛烈；此外，現場旁人行道疑似留有輕微撞擊痕跡，車牌掉落，駕駛座椅背呈後躺狀態，該車案發前是否曾發生碰撞，以及確切起火原因與死因，仍待警方進一步調查釐清。

台中市北屯區東山路二段在今天凌晨3時許，發生火燒車意外，車內駕駛身亡。記者陳宏睿／翻攝

台中市北屯區東山路二段在今天凌晨發生一起火燒車案件，一名死者在駕駛座已身亡。記者陳宏睿／翻攝