聽新聞
0:00 / 0:00
台中東山路轎車凌晨火燒 駕駛成焦屍難辨…待DNA比對親屬釐清身分
台中市北屯區東山路二段今日凌晨3時許發生死亡火燒車事故，一輛停放路邊的轎車起火燃燒，消防人員到場撲滅火勢後，在駕駛座發現1具焦屍，已無法辨識。警方依車牌查出車主為62歲男子，將聯絡車主兒子採集DNA進行親子比對，以確認死者身分，並報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局表示，凌晨3時30分獲報後，派遣東山、新社分隊消防車5輛、消防人員11名前往搶救，由東山分隊小隊長李其修擔任指揮官。消防人員在3時44分抵達現場時，轎車已全面燃燒，立即出水灌救，火勢於3時48分控制並撲滅，隨即在駕駛座發現焦屍。
消防局指出，車內發現卡式爐及炭盆，起火原因由第八大隊火調人員調查中。據附近居民表示，事發當下火勢相當猛烈；此外，現場旁人行道疑似留有輕微撞擊痕跡，車牌掉落，駕駛座椅背呈後躺狀態，該車案發前是否曾發生碰撞，以及確切起火原因與死因，仍待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。